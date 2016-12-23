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В благовещенской поликлинике установили новую дверь

В благовещенской поликлинике установили новую дверь

Днём 23 марта в здании городской поликлиники № 2, расположенной в районе КПП, заменили входную дверь. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила главный врач Тамара Билько.

«Дверь новая, мы её купили, ждали, чтобы установить, когда будет тепло. Старая дверь, может быть, слетела из-за того, что её задели утром ящиками, когда заносили медикаменты», – сказала главврач.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратилась жительница Благовещенска. Елена рассказала, что утром 23 марта, когда она с мужем выходила из поликлиники, дверь слетела с петель и навалилась на мужчину, ударив его по голове. Единственное, что удержало её от полного падения – это доводчик.

В руководстве поликлиники сообщили, что к ним никто с жалобой не обращался. «Буквально около часа она так провисела, слетела в 9-м часу. Но никого же дверь не убила, и никто не обращался к нам. Мы оперативно вызвали специалистов и дверь заменили», – сказала главный врач.

Просмотров всего: 635

#здоровье

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Комментарии
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  • Tosha

    Tosha
    1 час назад

    так пусть радуется, что не убила, а то сидеть бы не пересидеть ;)

  • remez

    remez
    1 час назад

    оперативно, однако

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    ржу не могу

  • Альби

    Альби
    58 минут назад

    Петух клюнул?)

  • Бублик

    Бублик
    52 минуты назад

    Оперативно.Скоро будут писать,что во второй поликлинике смыли в унитазе.Убирайте дур(дураков) с руководства,это уже не смешно!

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    47 минут назад

    За Русь дверью убьюсь!

  • Александр II

    Александр II
    47 минут назад

    Серьёзная новость, спасибо АИ!!!

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