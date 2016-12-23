В благовещенской поликлинике установили новую дверь

Днём 23 марта в здании городской поликлиники № 2, расположенной в районе КПП, заменили входную дверь. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила главный врач Тамара Билько.

«Дверь новая, мы её купили, ждали, чтобы установить, когда будет тепло. Старая дверь, может быть, слетела из-за того, что её задели утром ящиками, когда заносили медикаменты», – сказала главврач.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратилась жительница Благовещенска. Елена рассказала, что утром 23 марта, когда она с мужем выходила из поликлиники, дверь слетела с петель и навалилась на мужчину, ударив его по голове. Единственное, что удержало её от полного падения – это доводчик.

В руководстве поликлиники сообщили, что к ним никто с жалобой не обращался. «Буквально около часа она так провисела, слетела в 9-м часу. Но никого же дверь не убила, и никто не обращался к нам. Мы оперативно вызвали специалистов и дверь заменили», – сказала главный врач.

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