Благовещенцы присоединятся к Всероссийскому митингу в защиту животных

Благовещенцев приглашают принять участие во Всероссийском митинге в защиту животных. Его проведут в городе в субботу, 25 марта. Участники акции хотят добиться ужесточения наказания за жестокое обращение с животными.

Всероссийская акция «Россия за защиту животных» пройдет более чем в 150 городах страны. В Благовещенске пикет пройдет с 16:00 до 17:00 возле кинотеатра «Харбин».

Среди требований, которые выдвинут участвующие в мероприятии, – ужесточение уголовной ответственности по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», принятие гуманного закона об обращении с четвероногими, введение государственного и общественного контроля в этой сфере.

Во время мероприятия планируется сбор подписей с требованием внести поправки в законопроект «Об ответственном обращении с животными», против пропаганды живодерства в СМИ и ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Принять участие в акции может любой горожанин, в том числе со своим домашним питомцем.

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