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Благовещенцы присоединятся к Всероссийскому митингу в защиту животных

Благовещенцы присоединятся к Всероссийскому митингу в защиту животных

Благовещенцев приглашают принять участие во Всероссийском митинге в защиту животных. Его проведут в городе в субботу, 25 марта. Участники акции хотят добиться ужесточения наказания за жестокое обращение с животными.

Всероссийская акция «Россия за защиту животных» пройдет более чем в 150 городах страны. В Благовещенске пикет пройдет с 16:00 до 17:00 возле кинотеатра «Харбин».

Среди требований, которые выдвинут участвующие в мероприятии, – ужесточение уголовной ответственности по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», принятие гуманного закона об обращении с четвероногими, введение государственного и общественного контроля в этой сфере.

Во время мероприятия планируется сбор подписей с требованием внести поправки в законопроект «Об ответственном обращении с животными», против пропаганды живодерства в СМИ и ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Принять участие в акции может любой горожанин, в том числе со своим домашним питомцем.

Просмотров всего: 151

#животные

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Комментарии
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  • ДыpыH

    ДыpыH
    1 час назад

    Конечно же под животными здесь имеется ввиду только бродячие собаки , коих уже развелось в Благе видимо невидимо, благодаря чуткости собакоманов. Защита диких животных нафиг никому не нужна! Ну если только пожалеть убитого медведя , который задрал человека...

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Амурчане попадают под категорию "животные"

    Интересно, что по этому поводу юристы скажут.

    Я так вот думаю, что очень даже да.

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    37 минут назад

    А если на защитника животных нападёт стая собак, он будет защищаться, или позволит себя погрызть бедным собачкам?

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