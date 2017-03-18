Новые школы появятся в Свободном, Экимчане и Чигирях

До 2020 года новые школы должны появиться сразу в нескольких населенных пунктах Приамурья. Об этом в четверг, 23 марта, на очередном заседании заксобрания Амурской области рассказала замминистра образования и науки региона Лариса Закирова.

По ее данным, в этот срок в Амурской области будут сданы девять новых объектов. Перечень согласован с властями на местах:

- пристройка к школе № 22 на 528 мест, город Благовещенск;

- школа на 528 мест, город Свободный;

- школа на 165 мест, поселок Экимчан Селемджинского района;

- школа на 1 500 мест, Благовещенск;

- школа на 528 мест, село Чигири Благовещенского района;

- школа на 220 мест, сельский населенный пункт Невер Сковородинского района;

- реконструкция зданий колледжа под школу, город Благовещенск;

- школа на 528 мест, город Белогорск;

- школа на 160 мест, поселок Восточный Тындинского района.

Как отметила Лариса Закирова, список не окончательный. В случае необходимости он может быть расширен.

В настоящее время в Приамурье работают 524 образовательные организации. Из них 289 школ, 126 детских садов, 9 школ-интернатов, 10 организаций среднего профессионального образования и 80 организаций дополнительного образования.

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