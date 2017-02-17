Благовещенцев приглашают на благотворительный концерт

23 марта в 19:00 Благовещенске в Grand Arena Ostrova пройдет благотворительный концерт школы восточного танца «Адара» с участием приглашенных коллективов города. Вход будет бесплатным. На входе в зал будут стоять ящики для сбора денег, в которые любой желающий сможет внести любую сумму.

За благотворительную часть будет отвечать общественная организация «Мамонтенок» – они предложили направить сбор на помощь малоимущим семьям в приобретении вещей первой необходимости для детей-грудничков. Также организаторы решили помочь маленькому Артемию Дымову, которому собирают средства на лечение в Китае. Поэтому ящиков будет два.

На концерте выступят шоу-группа «Радуга», шоу-балет «Максимум», свой номер покажут чемпионки Амурской области по степ-аэробике. Помимо этого, планируется приглашение на концерт работников администрации города и области.

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