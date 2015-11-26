Контрольно-счётная палата в Приамурье нашла нарушений на миллиард

Фото: zsamur.ru

Специалисты Контрольно-счётной палаты (КСП) в Амурской области по итогам проверок в 2016 году нашли нарушений на миллиард рублей. Они проверили 126 предприятий. Основные нарушения – нецелевое и неэффективное использование средств бюджета, сообщила 23 марта председатель КСП Ольга Бродская.

Всего за отчётный год было проведено 86 контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного расходования средств областного бюджета и использования государственного имущества (в 2015-м – 61).

По результатам контрольно-ревизионной деятельности было выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 77,8 тысячи рублей, а также другие финансовые нарушения – неэффективное использование средств, недопоступление платежей в бюджет, искажения в учёте и отчётности и другие. В целом, как было отмечено Ольгой Бродской, в ряде случаев речь идёт о недостаточной квалификации специалистов, которые следят за финансовым состоянием предприятий. Об этом говорит и тот факт, что объекты проверок ежегодно меняются, а характер выявляемых нарушений и их структура практически остаются прежними.

Всего по итогам работы КСП в 2016 году органам государственной власти, предприятиям и организациям было направлено 117 представлений с предложениями по устранению нарушений на общую сумму 340 миллионов рублей, из них уже устранено на сумму 153 миллиона рублей. Представления в судебном порядке не обжаловались.

Вопросы устранения финансовых нарушений в рамках исполнения 14 представлений продолжают оставаться на контроле КСП. В настоящее время в производстве находятся 11 исполнительных листов для взыскания средств в сумме 58,3 миллиона рублей, подлежащих перечислению в доход областного бюджета.

За допущенные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и использовании бюджетных средств 44 должностных лица привлечены к административной ответственности. Материалы 29 контрольных мероприятий переданы в прокуратуру, сообщает пресс-служба заксобрания.

Месяц назад амурская КСП и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам законности и эффективности использования предоставленных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

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