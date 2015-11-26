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Контрольно-счётная палата в Приамурье нашла нарушений на миллиард

Контрольно-счётная палата в Приамурье нашла нарушений на миллиард
Фото: zsamur.ru

Специалисты Контрольно-счётной палаты (КСП) в Амурской области по итогам проверок в 2016 году нашли нарушений на миллиард рублей. Они проверили 126 предприятий. Основные нарушения – нецелевое и неэффективное использование средств бюджета, сообщила 23 марта председатель КСП Ольга Бродская.

Всего за отчётный год было проведено 86 контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного расходования средств областного бюджета и использования государственного имущества (в 2015-м – 61).

По результатам контрольно-ревизионной деятельности было выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 77,8 тысячи рублей, а также другие финансовые нарушения – неэффективное использование средств, недопоступление платежей в бюджет, искажения в учёте и отчётности и другие. В целом, как было отмечено Ольгой Бродской, в ряде случаев речь идёт о недостаточной квалификации специалистов, которые следят за финансовым состоянием предприятий. Об этом говорит и тот факт, что объекты проверок ежегодно меняются, а характер выявляемых нарушений и их структура практически остаются прежними.

Всего по итогам работы КСП в 2016 году органам государственной власти, предприятиям и организациям было направлено 117 представлений с предложениями по устранению нарушений на общую сумму 340 миллионов рублей, из них уже устранено на сумму 153 миллиона рублей. Представления в судебном порядке не обжаловались.

Вопросы устранения финансовых нарушений в рамках исполнения 14 представлений продолжают оставаться на контроле КСП. В настоящее время в производстве находятся 11 исполнительных листов для взыскания средств в сумме 58,3 миллиона рублей, подлежащих перечислению в доход областного бюджета.

За допущенные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и использовании бюджетных средств 44 должностных лица привлечены к административной ответственности. Материалы 29 контрольных мероприятий переданы в прокуратуру, сообщает пресс-служба заксобрания.

Месяц назад амурская КСП и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам законности и эффективности использования предоставленных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Просмотров всего: 1404

#закон #экономика

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Вот это поворот!! Наворовались, а посидеть?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

  • Tosha

    Tosha
    1 час назад

    Доппельгангер

    Вот это поворот!! Наворовались, а посидеть?



    где написано наворовались?

    ну обшибочка вышла

    чо поделать

    быват

  • Нэкст

    Нэкст
    1 час назад

    Бред какой то по напислаи. нашли нарушений на миллиард рублей. Основные нарушения – нецелевое и неэффективное использование средств бюджета и это основное всего на "по результатам контрольно-ревизионной деятельности было выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 77,8 тысячи рублей"??

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Основные нарушения – нецелевое и неэффективное использование средств бюджета



    Да это просто децкие шалости.

    Особенно про неэффективное использование.

    Кто че докажет

  • Нэкст

    Нэкст
    1 час назад

    ну не эффективное то точно, пойди докажи. абсолютно оценочная категория ИМХО

  • лань

    лань
    1 час назад

    как всегда отпишутся,пример тому Сахалин.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    почему именно украли? где ваше критическое мышление на кричащие заголовки?

    планировали купить учебники, учебников не было - купили тетради.

    вот вам нецелевое.

    были деньги на закупку ну допустим тротуарной плитки со сроком освоения 3 квартал, но ввиду затянутости согласований и торговых процедур купить в 3 квартале не успели.

    вот вам неэффективное.

  • Нэкст

    Нэкст
    1 час назад

    да и судя по тому что журналист написал нецелевого то копейки 77,8 тысячи рублей

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Johnny-Bi

    почему именно украли? где ваше критическое мышление на кричащие заголовки?

    планировали купить учебники, учебников не было - купили тетради.

    вот вам нецелевое.

    были деньги на закупку ну допустим тротуарной плитки со сроком освоения 3 квартал, но ввиду затянутости согласований и торговых процедур купить в 3 квартале не успели.

    вот вам неэффективное.



    Не, они ручки просто закупили, в тетрадках записи делать

    Этож и дураку понятно.

    Ручки нужны очень, чтоп писАть

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А посадки будут?

  • Tosha

    Tosha
    1 час назад

    Johnny-Bi

    почему именно украли? где ваше критическое мышление на кричащие заголовки?

    планировали купить учебники, учебников не было - купили тетради.

    вот вам нецелевое.

    были деньги на закупку ну допустим тротуарной плитки со сроком освоения 3 квартал, но ввиду затянутости согласований и торговых процедур купить в 3 квартале не успели.

    вот вам неэффективное.



    да

    тока за тетради вместо букварей Мигуля сидит, и уже долго

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Пиявки бюджетные.

  • V.M.

    V.M.
    58 минут назад

    не совсем поняла :



    в 2015-м – 61)



    это на полвека вперед? И вместо млрд. руб нашли

    жалкие 77,8 тысячи рублей?

    Тщательней(с) надо писать.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    46 минут назад

    OldlordА посадки будут?


    Нет, конечно, они не специально.

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