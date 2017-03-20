Район железнодорожного моста под Белогорьем окутало дымом

Небо в районе Белогорья затянуло дымом. Смог тянется с противоположного берега Зеи за железнодорожным мостом. Как сообщили в амурском управлении МЧС, источник возгорания – сухая трава. В том районе, как и по всей области, проводят контролируемые отжиги растительности. На месте работают две единицы техники и шесть человек.

Как сообщало ранее Амур.инфо, сейчас в Амурской области во всех районах проводятся плановые контролируемые отжиги. Это делается для того, чтобы в дальнейшем во время весеннего пожароопасного периода избежать пожаров близ населенных пунктов и спасти от огня жилые дома и хозпостройки. В настоящее время проводить отжиги позволяет погода: низкие ночные температуры, влажная промерзшая почва, в лесных массивах еще лежит снег.

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