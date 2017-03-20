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Сегодня, 15:03 5

Район железнодорожного моста под Белогорьем окутало дымом

Район железнодорожного моста под Белогорьем окутало дымом

Небо в районе Белогорья затянуло дымом. Смог тянется с противоположного берега Зеи за железнодорожным мостом. Как сообщили в амурском управлении МЧС, источник возгорания – сухая трава. В том районе, как и по всей области, проводят контролируемые отжиги растительности. На месте работают две единицы техники и шесть человек.

Как сообщало ранее Амур.инфо, сейчас в Амурской области во всех районах проводятся плановые контролируемые отжиги. Это делается для того, чтобы в дальнейшем во время весеннего пожароопасного периода избежать пожаров близ населенных пунктов и спасти от огня жилые дома и хозпостройки. В настоящее время проводить отжиги позволяет погода: низкие ночные температуры, влажная промерзшая почва, в лесных массивах еще лежит снег.

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Tosha

    Tosha
    2 часа назад

    ёлки уже спалили, щаз и мост спалят нахрен

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вот уроды!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    К пожароопасному сезону готовы - спалим всё сами! Вот не припомню таких чудачеств при клятых коммуняках. Правда я малой был и вацапу с инетом не было, а только "Правда" амурская.

  • Br35

    Br35
    34 минуты назад

    >а только "Правда" амурская.

    Она и по сей день кормит людей ватой.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 минуты назад

    ...Переведём сиё действо в другое русло "заботы государства об экологии".

    Вот скажите мне, а нахрена внедрять экологический класс "Евро 5", "Евро 6" на двигателях внутреннего сгорания, в том числе и как условие для обоснования ставки таможенных платежей на ввоз из-за рубежа, если вся Сибирь и Дальний Восток, а это 2/3 территории России, с апреля по сентябрь горят и выносят в атмосферу столько вредных выбросов, сколько не производят все вместе взятые автомобили в стране?

    Вывод: вся эта "забота об окружающей среде" банальная "лапша на уши" своему налогоплательщику в целях поглубже залезть в его карман.

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