ФОК имени Солнечникова в Белогорске обещают достроить за счёт инвестора

Амурские власти ведут переговоры со спонсором для достройки физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова. Об этом 23 марта сообщил зампред правительства Дмитрий Тетенькин. Возведение объекта пока приостановлено из-за нехватки средств. Работы идут пятый год.

Имя спонсора пока не называется. «Переговоры сейчас закончим, и я его имя назову. Позавчера я был в Белогорске, мы сейчас сверяем стоимость незавершённых работ. Это мы должны сделать первым этапом. Потом мы определимся, по моей оценке, 185 миллионов требуется для завершения объекта. Есть надежда, что часть от суммы будет от спонсора. Соединим все источники, в том числе средства муниципального бюджета. Но это самая минимальная сумма, которая нужна, мы исключили ряд фактов, непредвиденные расходы и так далее. Сумму просчитаем, перейдём к переговорам с благотворителем. В случае получения денег – а такие гарантии очень велики – приступим к работам», – сказал зампред.

Строительство ФОКа объявлено в Белогорске народной стройкой. Он построен на 60 %. К декабрю 2016 года обеспечено полное закрытие контура здания, а также частичное благоустройство прилегающей территории. На 100 % на объекты заведены инженерные коммуникации. На 2 февраля на спецсчете было аккумулировано 2,6 миллиона рублей. Контроль над расходованием средств осуществляет Общественный совет под руководством Ольги Гусаровой.

Перед строителями на 2017 год стоит задача-минимум – к 15 октября обеспечить запуск отопления для того, чтобы продолжать отделочные работы в зимний период. До этого срока необходимо закончить общестроительные работы внутри здания, выполнить отмостку вокруг здания, а также завершить кладку перегородок секции бассейнов, выполнить сантехнические работы, работы по устройству теплового узла, водомерного узла, канализации. Задача-максимум: сдать ФОК в эксплуатацию до 1 марта 2018 года.

Городские власти стали принимать народные пожертвования, за первых три месяца удалось собрать один миллион. Руководство города ищет разные способы для того, чтобы привлечь средства: проводят экскурсии на стройку, организуют там рок-фестиваль «Все на ФОК - слушать рок!».

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#Белогорск #спорт

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