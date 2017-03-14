На запуск литейного комбината в приморской колонии китайцы потратят 100 миллионов долларов

Фото: deita.ru

Китайские инвесторы направят на запуск уникального для Дальнего Востока литейного комбината в исправительной колонии ИК-20 (посёлок Заводской) порядка 100 миллионов долларов. Об этом ИА «Дейта» рассказал врио замглавы ГУФСИН по Приморскому краю подполковник Иван Поддубный.

По словам собеседника информагентства, в ближайшее время ряд российско-китайских партнёров планируют открыть в ИК-20 переработку вторчермета.

Для постройки производственных помещений, закупки и монтажа оборудования инвесторы намерены потратить свыше ста миллионов долларов. Планируется, что основную часть расходов возьмёт на себя китайская сторона. Российские же участники проекта будут отвечать за договорённости по лицензированию предприятия, а также за обеспечение его сырьём (предполагается, что комбинат будет переплавлять списанные железнодорожные вагоны).

По словам Поддубного, несмотря на то, что производственная часть в ИК-20 всегда была на высоте, о подобном проекте до недавнего времени можно было только мечтать, поскольку строить цеха придётся фактически с нуля.

Как отмечает ИА «Дейта», в настоящее время «промзоны» действуют в 12 из 22 приморских учреждений ФСИН. За 2016 год они совокупно выручили более 405 миллионов рублей. Заработанные средства были направлены на улучшение условий содержания осужденных, на их зарплаты, из которых, в том числе погашаются иски.

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#Дальний Восток #Китай #производство #строительство

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