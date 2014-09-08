Присяжные по делу Веры Захаровой удалились в совещательную комнату

В среду, 23 марта, состоялось одно из заключительных заседаний суда по делу Веры Захаровой. На скамье подсудимых некровный дядя девочки Александр Эндерс. Началось оно в 11 часов утра. Судья выступил с напутственным словом к присяжным, после чего они удалились в совещательную комнату.

Суд по делу белогорской школьницы проходит в закрытом режиме. На заседания не пускают не только журналистов, но и родственников подсудимого. Представителям СМИ не разрешили находиться даже в коридоре суда.

Сегодня в зале присутствовали только судья, присяжные заседатели, гособвинитель, адвокат и сам подсудимый. В своем напутственном слове судья перечислил доказательства обвинения и защиты и вручил им 12 вопросов, на которые присяжные должны ответить.

«Александр настроен оптимистично. Он надеется, что его оправдают, потому что он уверен, что этого не совершал. Преступление, из-за которого он находится не первый год в изоляторе, совершено не им», – прокомментировал адвокат подсудимого Павел Лапаев.

Сколько присяжные заседатели будут находиться в совещательной комнате, неизвестно.

Как сообщало Амур.инфо, присяжные в совещательной комнате проведут голосование и вынесут вердикт – виновен или нет. Если количество голосов будет равным, значит, подсудимый будет оправдан. Если присяжные вынесут обвинительный вердикт, то процесс продолжат судьи – они определят меру наказания.

Слушания по делу Веры Захаровой начались 25 октября в Амурском областном суде. Все заседания проходят в закрытом режиме.

Александр Эндерс пожелал, чтобы дело рассматривали присяжные. 12 заседателей выбрали в октябре со второй попытки.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года.

Девочку искали долго. Но только в апреле 2015 года местные жители нашли близ села Васильевка личные вещи Веры и останки.

Объём уголовного дела составил 110 томов, обвинительное заключение изложено на 220 страницах. 1 сентября уголовное дело было передано в суд.

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