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Сегодня, 14:35 13

Минфин выступает за снижение стоимости бутылки водки

Минфин выступает за снижение стоимости бутылки водки
Фото: nabludatel.ru

Минфин России считает, что минимальная розничная цена на бутылку водки (0,5 литра) в размере 219 рублей несколько завышена. Приемлемой в ведомстве считают ценник в 205 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

«Мы полагаем, что цена 219 рублей – завышена. Предыдущая розничная цена была 190 рублей. С учётом роста ставки акциза и инфляции мы полагаем обоснованной цену в рознице в 205 рублей», – отметили в ведомстве.

Ранее Минфин выступал за увеличение цены до 205 рублей за пол-литра, на коньяк – до 371 рубля за бутылку. При этом отпускная цена за бутылку водки объёмом 0,5 литра у производителей может составить по меньшей мере 173 рубля, а у оптовых продавцов – 178 рублей. Отпускная цена коньяка у производителей предлагалась на уровне минимум 314 рублей за бутылку, а у оптовиков – 323 рубля.

В то же время в СМИ прошла информация о том, что к 1 апреля не только не уменьшат, а наоборот, увеличат минимальную розничную цену бутылки водки.

Просмотров всего: 328

#торговля #цены

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Бублик

    Бублик
    2 часа назад

    Пох....Самогонный аппарат в действии!!!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Бублик

    Пох....Самогонный аппарат в действии!!!



    За сколько покупали?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Бухайте граждане, чтобы меньше обращать внимание на окружающую действительность.

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    2 часа назад

    Алкогольное зомбирование, а мы москвичи тем делом будемо карманы набивате бабосами.

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Да, думаю это в интересах Путина тоже. Выборы же скоро.

  • Архитип

    Архитип
    2 часа назад

    3.4

  • Архитип

    Архитип
    1 час назад

    Абрамов все долбил-долбил за понижения цен на водку. Посмотрим потом тенденцию на потребление.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Архитип

    Абрамов все долбил-долбил за понижения цен на водку. Посмотрим потом тенденцию на потребление.



    Абрамов это сила да.

    Нефиг делать цены свалить.

    Божеж ты мой кого мы потеряли в его лице

    Ужас.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    Архитип

    Абрамов все долбил-долбил за понижения цен на водку. Посмотрим потом тенденцию на потребление.



    Абрамов это сила да.

    Нефиг делать цены свалить.

    Божеж ты мой кого мы потеряли в его лице

    Ужас.



    Либералы же ликуют, не правда ли?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Труш, ты бы завязывал лицемерить. Месяц назад отстаивал, что нужно понижать, теперь осуждаешь. Палишься

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    Архитип

    Абрамов все долбил-долбил за понижения цен на водку. Посмотрим потом тенденцию на потребление.



    Абрамов это сила да.

    Нефиг делать цены свалить.

    Божеж ты мой кого мы потеряли в его лице

    Ужас.



    Либералы же ликуют, не правда ли?



    Это по твоим словам выходит, я то тут причем?

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    Труш, ты бы завязывал лицемерить. Месяц назад отстаивал, что нужно понижать, теперь осуждаешь. Палишься



    А ты с наркотой завязывай, сто раз уже говорил.

    Тогда и везде Труш перестанет мерещется.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    в этой ситуации не всё однозначно. от стоимости бутылки большая часть попадает в доход государства. ценник лупанули. результат - средний класс массово перешел на самопал понакупив самогонные аппараты и ушел нахрен с этого рынка. и чтоб они начали брать водку (которая весьма потеряла в качестве за последние 5 лет) поллитра должна стоить рублей по 50-70.

    а от алкашей прибыли не будет: они как не брали по 219, так не будут брать по 205, для них обе цифры велики.да и у них боярышник есть.

    вот и получается, что минфин сам себя перехитрил. и продажи вотки упали пробив дыру в бюджете и народ здоровее не стал.

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