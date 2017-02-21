Минфин выступает за снижение стоимости бутылки водки

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Минфин России считает, что минимальная розничная цена на бутылку водки (0,5 литра) в размере 219 рублей несколько завышена. Приемлемой в ведомстве считают ценник в 205 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

«Мы полагаем, что цена 219 рублей – завышена. Предыдущая розничная цена была 190 рублей. С учётом роста ставки акциза и инфляции мы полагаем обоснованной цену в рознице в 205 рублей», – отметили в ведомстве.

Ранее Минфин выступал за увеличение цены до 205 рублей за пол-литра, на коньяк – до 371 рубля за бутылку. При этом отпускная цена за бутылку водки объёмом 0,5 литра у производителей может составить по меньшей мере 173 рубля, а у оптовых продавцов – 178 рублей. Отпускная цена коньяка у производителей предлагалась на уровне минимум 314 рублей за бутылку, а у оптовиков – 323 рубля.

В то же время в СМИ прошла информация о том, что к 1 апреля не только не уменьшат, а наоборот, увеличат минимальную розничную цену бутылки водки.

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