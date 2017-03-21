Мокрый снег с дождем в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 24 марта

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В Амурской области 24 марта установится переменная облачность. Днем местами ожидаются слабые осадки – мокрый снег с дождем. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6…11 градусов, местами по северу – минус 16…21.

Днем термометры покажут 3…8 градусов выше нуля, местами по северу – от нуля до минус 5.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью подует со скоростью 3-8 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 4…6 градусов ниже нуля, днем термометры покажут плюс 6…8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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