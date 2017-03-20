Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:25 1

Благовещенцам рекомендуют избегать разведения костров и сжигания мусора

Управление по делам ГО ЧС города Благовещенска сообщает, что на территории городского округа идет усиленная подготовка к весеннему пожароопасному периоду. В городе устанавливается сухая и ветреная погода, поэтому, чтобы не допустить палов сухой растительности вблизи населенных пунктов, специалисты не рекомендуют на территории городского округа сжигать мусор, выжигать траву и разводить костры.

Специалисты сообщают, чтобы избежать увеличения числа возгораний, необходимо очистить территории учреждений и организаций, а также участки, находящиеся в частной собственности от сухой растительности и мусора. К нарушителям правил пожарной безопасности будут применяться административные меры.

Поисково-спасательный отряд Благовещенска совместно с представителями отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области, сотрудниками полиции будет ежедневно патрулировать окрестности города.

При возникновении пожаров необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 01 (с сотового 112). Номер телефона старшего оперативного дежурного ЕДДС города Благовещенска: 518-112.

Просмотров всего: 229

#пожары

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Название статьи "На территории Благовещенска 1 апреля установят пожароопасный период" Только 1-го, в день смеха? Или это опять гламуринфо в своем репертуаре?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Район железнодорожного моста под Белогорьем окутало дымом
Общество

МЧС: природных пожаров в Амурской области нет

сегодня, 13:13
Общество 7

Природоохранная прокуратура проверит информацию о сгоревших соснах вблизи Новотроицкого
Общество 39

В Приамурье во время планового отжига травы сгорели 50 сосен