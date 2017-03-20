Благовещенцам рекомендуют избегать разведения костров и сжигания мусора

Управление по делам ГО ЧС города Благовещенска сообщает, что на территории городского округа идет усиленная подготовка к весеннему пожароопасному периоду. В городе устанавливается сухая и ветреная погода, поэтому, чтобы не допустить палов сухой растительности вблизи населенных пунктов, специалисты не рекомендуют на территории городского округа сжигать мусор, выжигать траву и разводить костры.

Специалисты сообщают, чтобы избежать увеличения числа возгораний, необходимо очистить территории учреждений и организаций, а также участки, находящиеся в частной собственности от сухой растительности и мусора. К нарушителям правил пожарной безопасности будут применяться административные меры.

Поисково-спасательный отряд Благовещенска совместно с представителями отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области, сотрудниками полиции будет ежедневно патрулировать окрестности города.

При возникновении пожаров необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 01 (с сотового 112). Номер телефона старшего оперативного дежурного ЕДДС города Благовещенска: 518-112.

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