Амурские депутаты поддержали отставку Сергея Абрамова

В четверг, 23 марта, амурские парламентарии на очередной сессии законодательного собрания региона обсудили отставку своего коллеги. Как сообщало ИА «Амур.инфо», либерал-демократ Сергей Абрамов заявил в соцсетях о сложении депутатских полномочий. На сегодняшнем заседании он не присутствовал, но документы об отставке подал.

Как известно, руководитель фракции ЛДПР по личным обстоятельствам находится за пределами Амурской области. Вопрос об отставке обсудили члены комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Как сообщил председатель комитета Вячеслав Логинов, возражений не было.

В итоге 27 депутатов проголосовали за отставку Сергея Абрамова, один был против, двое воздержались.

Кто займёт место ушедшего депутата, пока не сообщается. «По избирательному закону даётся две недели на согласование кандидатуры в Высшем совете партии. Две недели на это есть. Может, кандидатура и обсуждалась, но я не знаю и ничего об этом не могу сказать», – прокомментировала председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям, представитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук.

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