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Сегодня, 13:09 60

Амурские депутаты поддержали отставку Сергея Абрамова

Амурские депутаты поддержали отставку Сергея Абрамова

В четверг, 23 марта, амурские парламентарии на очередной сессии законодательного собрания региона обсудили отставку своего коллеги. Как сообщало ИА «Амур.инфо», либерал-демократ Сергей Абрамов заявил в соцсетях о сложении депутатских полномочий. На сегодняшнем заседании он не присутствовал, но документы об отставке подал.

Как известно, руководитель фракции ЛДПР по личным обстоятельствам находится за пределами Амурской области. Вопрос об отставке обсудили члены комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Как сообщил председатель комитета Вячеслав Логинов, возражений не было.

В итоге 27 депутатов проголосовали за отставку Сергея Абрамова, один был против, двое воздержались.

Кто займёт место ушедшего депутата, пока не сообщается. «По избирательному закону даётся две недели на согласование кандидатуры в Высшем совете партии. Две недели на это есть. Может, кандидатура и обсуждалась, но я не знаю и ничего об этом не могу сказать», – прокомментировала председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям, представитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук.

Просмотров всего: 1311

#заксобрание #партии

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Комментарии
Показать все (60) Обсудить на форуме
  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 часа назад

    Интересно кто проголосовал против. Это ж получается, что человек не уважает выбор Сергея

  • ФигЕгоЗнает

    ФигЕгоЗнает
    4 часа назад

    А через месяц появится очередная ориентировка , предположительно на Абрамова о хищении ДС ... Найдут на кого слить

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    Вроде хорошая новость, но учитывая что сейчас его место займёт очередной "кадр" из ЛДПР, радости больше не становится! Били и Боба плевать хотели на Амурчан

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Старший в классе

    Вроде хорошая новость, но учитывая что сейчас его место займёт очередной "кадр" из ЛДПР, радости больше не становится! Били и Боба плевать хотели на Амурчан



    А че вам радоваться то, ворью в Заксе

    Лучше очередного бандоса от едра поставить

    Или че, они все кончились?

    Беда-печаль

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Состав фракции ЕР

    Багрова Надежда Ивановна

    Белоусов Андрей Валерьевич

    Бурдиловский Юрий Михайлович

    Воронков Александр Михайлович

    Гаевая Любовь Даниловна

    Герасимов Олег Викторович

    Горшенин Владимир Егорович

    Гришин Виталий Евгеньевич

    Дьяконов Константин Викторович

    Имамеев Олег Гатауллович

    Киевская Ирина Александровна

    Кушнарь Юрий Васильевич

    Леванова Ульяна Сергеевна

    Логинов Вячеслав Юрьевич

    Пискунов Сергей Витальевич

    Рудь Андрей Анатольевич

    Сарапкин Александр Владимирович

    Сидоров Федор Валентинович

    Синьков Александр Николаевич

    Сорокина Лариса Владимировна

    Сучков Александр Анатольевич

    Турков

    Фарафонтова Татьяна Павловна - руководитель фракции

    Фесенко Анатолий Витальевич

    Че, хорошие люди, один одного хорошавее

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Главное добра много для нас масквы делают

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Кто из них хоть раз указывал на факты хищения бюджетных средств на коррупционные схемы? Кто из них хоть раз выступал в защиту интересов граждан?

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Кто из них хоть раз указывал на факты хищения бюджетных средств на коррупционные схемы? Кто из них хоть раз выступал в защиту интересов граждан?



    А за ЭТО им разрешают Амурчан безнаказано обворовывать

    БЫЗНЕСМЕНЫ

    радетели за народ, крепкие хозяйственники и хорошие парни все поголовно

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Сергей Труш

    Кто из них хоть раз указывал на факты хищения бюджетных средств на коррупционные схемы? Кто из них хоть раз выступал в защиту интересов граждан?



    Да и черт с ними. Речь то о вас, родимых.



    Что там с наследником то? Тебя выдвигают? Или ты вообще не проплачивался?



  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Хмык

    Сергей Труш

    Кто из них хоть раз указывал на факты хищения бюджетных средств на коррупционные схемы? Кто из них хоть раз выступал в защиту интересов граждан?



    Да и черт с ними. Речь то о вас, родимых.

    Что там с наследником то? Тебя выдвигают? Или ты вообще не проплачивался?



    Нашу судьбу не они решают

    Че такое беспокойство вдруг?

  • Уголёк

    Уголёк
    3 часа назад

    Алло! Здравствуйте! Вы че опять не по теме то рубите? Вы если не поняли, то я вам объясняю, новость про то, что с сегодняшнего дня Абрамов старший не является депутатом. для чего выкладывать список фракции ЕР? При чем тут факты хищения? Какая разница, бизнесмены они или нет? Речь о Абрамове. Меня хорошо слышно?

  • Уголёк

    Уголёк
    3 часа назад

    Труш запутался в аккаунтах, с миккиного пишет)

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Уголёк

    Алло! Здравствуйте! Вы че опять не по теме то рубите? Вы если не поняли, то я вам объясняю, новость про то, что с сегодняшнего дня Абрамов старший не является депутатом. для чего выкладывать список фракции ЕР? При чем тут факты хищения? Какая разница, бизнесмены они или нет? Речь о Абрамове. Меня хорошо слышно?



    Те кто решает судьбу нашу это

    Спецом для жертв Дома-2 повторяю

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Внучка деда

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда



    Чащу нести не надо

    не поднимите и не окучаете ее

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Уголёк

    Труш запутался в аккаунтах, с миккиного пишет)



    то вы с ВК и ОК сайт перепутали просто

    С роботами там беседуют.

    "Как говорят у нас в ВКонтакте....уоооой..."

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Удивляюсь сколько у нас безмозглых, вдрух политикой заинтересовались...

    Апокалипсис надвигается?

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    mikey007

    Состав фракции ЕР









    Надежда Ивановна - хороший человек...остальных не знаю

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Внучка деда

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда



    по любому едросы слух пустили..

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Внучка деда

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда



    Не. Я за Труша. Потому как в ЛДПР тупой и еще тупее, а тут хоть поржем по человечески.



    Труша на царство!



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Чот не пойму.

    Перестановка в лоне ЛДПР, а суетятся едрошки.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Хмык

    Внучка деда

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда



    Не. Я за Труша. Потому как в ЛДПР тупой и еще тупее, а тут хоть поржем по человечески.

    Труша на царство!



    Надеешся еще на должность позовут

    С едросней заигрываешь?

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Oldlord

    Чот не пойму.

    Перестановка в лоне ЛДПР, а суетятся едрошки.



    А там вроде баба будет во главе фракции.

    А с бабами им по проще бороться. Вот и суетятся так.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Пусть валит алкоголик, в Москве самое место

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Знаток28

    Пусть валит алкоголик, в Москве самое место



    Мы слышали уже это плач едроснянки...

    Нового ниче нет?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    mikey007

    Хмык

    Внучка деда

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда



    Не. Я за Труша. Потому как в ЛДПР тупой и еще тупее, а тут хоть поржем по человечески.

    Труша на царство!



    Надеешся еще на должность позовут

    С едросней заигрываешь?



    Зовут. Отказываюсь. И это... ты что? Против Труша?



  • лань

    лань
    3 часа назад

    Старший в классе

    Вроде хорошая новость, но учитывая что сейчас его место займёт очередной "кадр" из ЛДПР, радости больше не становится! Били и Боба плевать хотели на Амурчан



    Да действительно радости мало,но только потому ,что большинство из ЕР..

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Хмык

    mikey007

    Хмык

    Внучка деда

    Хмык, я тебя умоляю, Труш там нафиг не сдался. Уже давно ходят слухи, что элдэповцы бойкот хотят устроить, мол если Труша возьмут в депутаты, то народ из партии сразу же выйдет. Мол не хотим нести на себе чащу позора из-за этого клоуна-самодура Труша. Не знаю насколько это правда, но я почему склонна верить, что это не слухи, а чистой воды правда



    Не. Я за Труша. Потому как в ЛДПР тупой и еще тупее, а тут хоть поржем по человечески.

    Труша на царство!



    Надеешся еще на должность позовут

    С едросней заигрываешь?



    Зовут. Отказываюсь. И это... ты что? Против Труша?



    этоя против того, чтоп лезть куда не надо на форуме

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Состав фракции ЛДПР

    Абрамов Сергей Николаевич - руководитель фракции

    Алексиков Андрей Андреевич

    Кораблев Павел Владимирович

    Осипов Анатолий Алексеевич

    Петайчук Ольга Сергеевна

    Приходько Сергей Николаевич

    Чубаров Денис Анатольевич

    Труша нет в списках. Чубаров, не?

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007

    Удивляюсь сколько у нас безмозглых, вдрух политикой заинтересовались...

    Апокалипсис надвигается?



    Соглашусь, но все таки хорошо, что эти ряды становится меньше. Все в Москву стекаются, да клоунскими выпадами пытаются внимание к себе привлечь. Недавно зал ГД полный состав таких покинули.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Петайчок еще выпендривается. Все уже знают, что она будет руководить партией.

    А Труша в ЗС не пустят, падение рейтингов за счет еще большего клоуна партии не нужен.

    Читаем, благодарим: http://amur28.info/reportage/12859/

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад



    Это и понятно - в социальных сетях благовещенец Сергей Труш многими воспринимается как клоун и фрик (в современном понимании фрик - это экстравагантный человек с вызывающим поведением или внешним видом, - ред.). Его коллеги по партии справедливо считают, что будучи депутатом, своим неадекватным поведением он подорвет остатки авторитета к ЛДПР.



    amur28.info

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    СаняCh

    mikey007

    Удивляюсь сколько у нас безмозглых, вдрух политикой заинтересовались...

    Апокалипсис надвигается?



    Соглашусь, но все таки хорошо, что эти ряды становится меньше. Все в Москву стекаются, да клоунскими выпадами пытаются внимание к себе привлечь. Недавно зал ГД полный состав таких покинули.



    Вас на кол сажать по-хорошему надо (перед зданием областной алминистрации, на площади) , а не "эти ряды уменьшать"

  • человек

    человек
    2 часа назад

    Жаль, что Труша не возьмут в закс, он бы там развернулся.....

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Могу только поаплодировать, на одного "супергероя" меньше

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Знаток28

    Могу только поаплодировать, на одного "супергероя" меньше



    Люди уезжают, крысы там остаются.

    Нам то хуже от этого

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    СаняCh



    Это и понятно - в социальных сетях благовещенец Сергей Труш многими воспринимается как клоун и фрик (в современном понимании фрик - это экстравагантный человек с вызывающим поведением или внешним видом, - ред.). Его коллеги по партии справедливо считают, что будучи депутатом, своим неадекватным поведением он подорвет остатки авторитета к ЛДПР.



    amur28.info



    Сам рассказал, сам посмеялся. И кто тут фрик?



  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    человек

    Жаль, что Труша не возьмут в закс, он бы там развернулся.....



    сам не хочешь че,

    например какоенить воровство вскрыть едросовское, а тебя после будет поливать на весь город мразь всякая...

    Кишка тонка у человека.....нда

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    V.M.

    Состав фракции ЛДПР

    Абрамов Сергей Николаевич - руководитель фракции

    Алексиков Андрей Андреевич

    Кораблев Павел Владимирович

    Осипов Анатолий Алексеевич

    Петайчук Ольга Сергеевна

    Приходько Сергей Николаевич

    Чубаров Денис Анатольевич

    Труша нет в списках. Чубаров, не?



    Во как! А ведь он, наверное, еще и членские взносы платит!



    Куда уходят деньги Труша?



  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Хмык

    V.M.

    Состав фракции ЛДПР

    Абрамов Сергей Николаевич - руководитель фракции

    Алексиков Андрей Андреевич

    Кораблев Павел Владимирович

    Осипов Анатолий Алексеевич

    Петайчук Ольга Сергеевна

    Приходько Сергей Николаевич

    Чубаров Денис Анатольевич

    Труша нет в списках. Чубаров, не?



    Во как! А ведь он, наверное, еще и членские взносы платит!

    Куда уходят деньги Труша?



    А ето просто часто не меняется сайт

    зачем вам знать много, с вас и так хватит

  • человек

    человек
    1 час назад

    mikey007

    человек

    Жаль, что Труша не возьмут в закс, он бы там развернулся.....



    сам не хочешь че,

    например какоенить воровство вскрыть едросовское, а тебя после будет поливать на весь город мразь всякая...

    Кишка тонка у человека.....нда



    Мне для чего ? У меня нет амбиций борцуна. А ты чё истеришь из за того что в закс не берут ?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    mikey007

    Хмык

    V.M.

    Состав фракции ЛДПР

    Абрамов Сергей Николаевич - руководитель фракции

    Алексиков Андрей Андреевич

    Кораблев Павел Владимирович

    Осипов Анатолий Алексеевич

    Петайчук Ольга Сергеевна

    Приходько Сергей Николаевич

    Чубаров Денис Анатольевич

    Труша нет в списках. Чубаров, не?



    Во как! А ведь он, наверное, еще и членские взносы платит!

    Куда уходят деньги Труша?



    А ето просто часто не меняется сайт

    зачем вам знать много, с вас и так хватит



    "Не верю" (Станиславский)



  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    Удивляюсь сколько у нас безмозглых, вдрух политикой заинтересовались...

    Апокалипсис надвигается?



    Соглашусь, но все таки хорошо, что эти ряды становится меньше. Все в Москву стекаются, да клоунскими выпадами пытаются внимание к себе привлечь. Недавно зал ГД полный состав таких покинули.



    Вас на кол сажать по-хорошему надо (перед зданием областной алминистрации, на площади) , а не "эти ряды уменьшать"



    Выражайся как твой лидер- всех на расстрел. Не дай Бог такого президента-клоуна. Россия только и будет, что воевать.

    Петайчок на царствие ЛДПР- можно с начинать с вами прощаться, не осталось у вас лидеров, даже таких скверных.

    #ПрощайАбрамов

  • Local

    Local
    1 час назад

    Собственно, не вижу повода для второй серии словесной возни вокруг С. Абрамова.

    Товарищ ушёл. Его проголосовали. Он не в ЗаКс-е.

    А вот когда соответствующие органы найдут или не найдут вменяемые вышеотписавшимися ораторами действия, тогда уже можно и форумный шабаш устраивать.

    ***Я так думаю.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    СаняCh

    mikey007

    СаняCh

    mikey007

    Удивляюсь сколько у нас безмозглых, вдрух политикой заинтересовались...

    Апокалипсис надвигается?



    Соглашусь, но все таки хорошо, что эти ряды становится меньше. Все в Москву стекаются, да клоунскими выпадами пытаются внимание к себе привлечь. Недавно зал ГД полный состав таких покинули.



    Вас на кол сажать по-хорошему надо (перед зданием областной алминистрации, на площади) , а не "эти ряды уменьшать"



    Выражайся как твой лидер- всех на расстрел. Не дай Бог такого президента-клоуна. Россия только и будет, что воевать.

    Петайчок на царствие ЛДПР- можно с начинать с вами прощаться, не осталось у вас лидеров, даже таких скверных.

    #ПрощайАбрамов



    Т.е с женщиной педросня готова воевать?

    Ну правильно, а с кем же еще, откосившим от армейке ссыкунам боротся.

  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    Хмык

    Потому как в ЛДПР тупой и еще тупее, а тут хоть поржем по человечески.



    Поддерживаю!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    Даже по не единогласному голосованию видно, что элдепам в области наступает конец. Да в принципе, что были, что не будет. Толку от них

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Мой Господин

    Даже по не единогласному голосованию видно, что элдепам в области наступает конец. Да в принципе, что были, что не будет. Толку от них



    Толку нет ни от одной политической партии.



  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Мой Господин

    Даже по не единогласному голосованию видно, что элдепам в области наступает конец. Да в принципе, что были, что не будет. Толку от них



    26 марта 2017

    Че

    Кому конец?

    И вообще когда кому-то конец то это чему то начало обычно.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    mikey007

    Мой Господин

    Даже по не единогласному голосованию видно, что элдепам в области наступает конец. Да в принципе, что были, что не будет. Толку от них



    26 марта 2017

    Че

    Кому конец?

    И вообще когда кому-то конец то это чему то начало обычно.



    Либерасты тут причем? Да и новость о том, что Абрамов за вещами приехал. Видимо работа в гардеробах Москвы ему больше по нраву. Сыщик, мать его

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Натальинская база.

    И не забывай.

    Всегда помни, это конец твоей карьеры в ЕР

  • Мой Господин

    Мой Господин
    1 час назад

    mikey007

    Натальинская база.

    И не забывай.

    Всегда помни, это конец твоей карьеры в ЕР



    Я не партийный, это раз.

    Два, нарушение по базе найдены год назад, и вы действительно гордитесь одним выявленным нарушением за.. за сколько? лет 5-6.

    Три, это стыдно. Думаю что Абрамова просто "попросили" не занимать это место, как партийца опозорившего целый корпус партии. Да и конкретно Сергею совершенно не чем похвастать, не шел бы по спискам- проиграл

  • mikey007

    mikey007
    57 минут назад

    Так это несчастное расследование стоило потери бойца.

    Вишь какой кровью все дается.

    ОПГ,

    Спрут, мафия, комиссар Катанья.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад

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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    39 минут назад

    При том, что в комментаторах упоминание Абрамова и Труша примерно равное. Это что, Вам, Единоросы, так страшно?.. Мало того, эти ушлёпки настолько испугались, что решили запускать заведомые дезинформации и лож )))

  • Local

    Local
    32 минуты назад



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    О, и главный заслуженный сфинктер АИ на коврик Абрамову тоже кучку наложил? Ну куда же без него, ага )

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    30 минут назад

    Так. Я на днюху, 10 страниц должно быть. Прийду проверю))).

  • V.M.

    V.M.
    30 минут назад

    Сергей Труш, у меня вопрос: если освободилось депутатское

    место в вашей фракции, то, хотя бы теоретически, место переходит

    к следующему по списку кандидату? Мы за тебя голосовали.

  • mikey007

    mikey007
    24 минуты назад

    Дмитрий1

    Так. Я на днюху, 10 страниц должно быть. Прийду проверю))).



    А вот тока сунься

  • СаняCh

    СаняCh
    1 минута назад

    Слили клятву Труша и Нелли, принесенную ими Абамчикам

    «Слушай мою клятву и будь свидетелем моего обета! Инфоповод появляется, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни хороших манер, ни место депутата, ни ответственности за слова. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я — меч во тьме; я — дозорный на АмурИнфо; я — щит, который охраняет царствие Абрамовых. Я отдаю свою жизнь и честь Абрамовым в эту смену и во все грядущие!»

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