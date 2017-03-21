МЧС: природных пожаров в Амурской области нет

В Амурской области продолжается подготовка к весеннему пожароопасному периоду.. Чтобы обезопасить жилые дома от палов, специалисты продолжают проводить контролируемые отжиги во всех районах. В настоящее время по области отожгли более 56 тысяч гектаров. В Сковородинском районе крупные отжиги уже завершили. Природных пожаров, по данным МЧС, на территории Приамурья нет.

Отжиги проводятся вокруг населенных пунктов под контролем глав районов и глав сельсоветов, в их проведении задействованы подразделения противопожарной службы области, добровольные пожарные дружины, специалисты лесного хозяйства и других ведомств. Аэромобильная группировка амурского управления МЧС, которая принимала участие в проведении отжигов в Сковородинском районе, в настоящее время передислоцирована в Мазановский район.

«За прошедшие сутки в Свободненском районе работа проводилась на окраине 11 деревень, отожжено более 200 гектаров. В проведении профилактических отжигов задействованы не только подразделения противопожарной службы области, но и специально созданные группы из специалистов министерств и ведомств системы РСЧС, более 150 человек и 20 единиц техники», – рассказал первый заместитель начальника амурского управления МЧС Игорь Смирнов.

В оставшиеся до начала пожароопасного периода дни главам муниципальных образований предстоит организовать в самих населенных пунктах субботники по очистке территорий от горючего мусора и сухой растительности; очистку поселений от несанкционированных свалок, выполнить работу по выявлению бесхозяйного имущества в целях предупреждения пожарной безопасности, провести мероприятия по благоустройству территорий, провести опашку населенных пунктов и другие мероприятия.

С 15 марта по 15 апреля, согласно распоряжению правительства Амурской области, проводится профилактическая операция «Чистый двор», главная цель которой привести придворовые территории жилого сектора в пожаробезопасное состояние. Жители домов должны очистить территории домов, огороды от мусора и сухой травы, тем самым обезопасить свой дом, хозяйственные строения и имущество от огня. В проведении операции принимают участие сотрудники подразделений надзорной деятельности и профилактической работы амурского управления МЧС, пожарные подразделений государственной противопожарной службы области, специалисты служб социальной защиты населения, представители органов местного самоуправления городских округов и поселений и других учреждений.

Профилактические контролируемые отжиги будут проводиться на территории области, пока сохраняются благоприятные погодные условия, сообщает амурское управление МЧС.

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