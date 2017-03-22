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Сегодня, 12:36 2

В Тынде в ДТП погибли водитель и пассажир

В Тынде в ДТП погибли водитель и пассажир

22 марта около 16:00 водитель автомобиля Toyota Succeed на большой скорости не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу движения и отбросило в кювет. Водитель и пассажир скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщает корреспондент Тындинской службы новостей Павел Ташкин, происшествие случилось на 238-м километре автодороги «Лена». Машина двигалась в сторону Нерюнгри в Тынду. В салоне находились четверо человек. Двое погибли, еще два пассажира с травмами доставлены в Тындинскую больницу.

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#ДТП #Тында

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Комментарии
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  • ФигЕгоЗнает

    ФигЕгоЗнает
    4 часа назад

    Со сторону , исправьте

  • Дахевич

    Дахевич
    1 час назад

    почти каждую неделю аварии со смертельным исходом....и куда народ спешит?!

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