Николаевскую птицефабрику в Амурской области купила компания из Хабаровского края

Фото: ok.ru

Николаевскую птицефабрику, расположенную в Бурейском районе, приобрела компания из Хабаровского края. Ранее на фабрике возникли проблемы с выплатой сотрудникам заработной платы, предприятие обанкротилось. На фабрику неоднократно приезжал губернатор Амурской области Александр Козлов, по поручению которого была создана специальная комиссия по решению возникающих споров и помощи работникам при увольнении.

Как отметил заместитель председателя областного правительства Владислав Бакуменко, в итоге имущество Николаевской птицефабрики было приобретено компанией из Хабаровского края. Средств от продажи объекта хватило для полного расчета с бывшими сотрудниками.

«Новый хозяин фабрики рассчитывает реанимировать производство, наладив выпуск яйца и мяса кур. В ближайших планах компании начать ремонтные работы, восстановить производство. Мы рассчитываем на то, что новым владельцам потребуются сотрудники, а значит, на рабочие места могут быть привлечены бывшие работники фабрики», – отметил Владислав Бакуменко.

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#жизнь #областная власть #производство

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