ВЦИОМ: россиянам не по душе монархия

Фото: kor.ill.in.u

Монархическая форма правления не кажется привлекательной современным россиянам. Наиболее подходящей для России наши соотечественники считают республику. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), передаёт газета «Известия».

За вариант «в принципе не против монархии, но не видят кандидата» высказались 22 % респондентов. Ещё 6 % опрошенных россиян знают подходящего для этого человека. Категорически отвергли единовластие 68 %. Республику как самую подходящую форму правления для России назвали 88 % участников опроса.

По данным социологов, в 2006 году против монархии высказывались 66 % граждан РФ, в 2013-м – 67 %. В текущем году число противников этой формы правления вновь возросло.

Относительно спокойно к монархии относится молодёжь от 18 до 34 лет (68 %), жители Москвы и Санкт-Петербурга (37 %), а также активные интернет-пользователи (33 %). Немало сторонников единовластия обнаружилось среди членов непарламентских партий – 34 %.

Ответить на вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» не смогли 50 % граждан, выступающих в ее поддержку. Ещё 10 % считают, что «во власти должен быть один человек. 8 % респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», ещё столько же – что при такой форме правления «было бы больше порядка».

Как сообщало Амур.инфо, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что считает необходимой для России новую форму правления – монархию. По его мнению, стране нужно единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, «вплоть до диктатуры».

Некоторое время спустя Аксёнов пояснил, что его слова о возвращении монархии в России были вырваны из контекста; он, дескать, выступает не за смену конституционного строя, а за пожизненные полномочия для президента страны Владимира Путина.

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#жизнь #российская власть

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