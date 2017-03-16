В Италии арестован мафиози, скрывавшийся от властей в бункере

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45-летний босс калабрийской мафии «Ндрангета» Санто Воттари арестован в Италии после десяти лет его активных поисков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал LaC news 24.

Воттари, находившийся в международном розыске и скрывавшийся от полиции с 2007 года, был обнаружен в бункере здания в одном из районов Реджо-ди-Калабрия. При аресте мафиози не стал оказывать сопротивления карабинерам.

Санто Воттари считается главой могущественного клана города Сан-Лука, известного мафиозными войнами, а также историей противостояния кланов Пелле-Воттари и Нитра-Странджо, завершившейся бойней в немецком Дуйсбурге в августе 2007 года. Тогда Воттари был заочно приговорен к 30 годам тюрьмы за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации.

Осенью прошлого года правоохранители арестовали Антонио Пелле, предыдущего главу «ндрагенты». Он был приговорён к 20 годам тюремного заключения.

В январе 2017 года сообщалось, что в Италии арестованы скрывавшиеся в подземном бункере боссы мафии Джузеппе Ферраро и Джузеппе Креа, также входившие в «Ндрангету». За несколько дней до этого стало известно, что в ходе спецоперации были задержаны 33 мафиози, состоявших в «Ндрангете».

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