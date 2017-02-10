Под дальневосточные гектары недалеко от Благовещенска дадут ещё земли

Амурские депутаты хотят расширить территорию, в которой земельные участки быть даны в безвозмездное пользование в рамках Федерального закона о дальневосточном гектаре. Около 1 000 гектаров свободной земли готовы предоставить власти недалёко от столицы Амурской области.

Ранее правительством Амурской области территории городских округов Благовещенск и Белогорск и десятикилометровая зона от Благовещенска были определены как подпадающие под запрет выдачи участков в безвозмездное пользование. Сейчас же предлагается сохранить «неприкасаемыми» территории городских округов, но зону от Благовещенска несколько сократить, оставить 10-километровый запрет только в границах Благовещенского района.

«У нас высвободятся территории в Ивановском районе и совсем немножко земель на территории Тамбовского района. Это позволит нам предоставить дополнительно гражданам порядка 1 000 гектаров земельных участков, они на сегодня свободны», ­­– прокомментировала замминистра имущественных отношений Амурской области Людмила Гунько.

Проект согласован министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

Депутаты объясняют, почему три амурских территории подпали под запрет на предоставление земель, так: в городских округах Благовещенск и Белогорск, 10-километровой зоне от Благовещенска – высокая плотность населения, развитый рынок недвижимости, ограниченное количество свободных от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Земли на этих территориях необходимы властям для перспективного развития муниципальных образований. Из 35 425 гектаров земель в границах городского округа Благовещенск 11 156 гектаров принадлежат на праве собственности юридическим или физическим лицам, либо предоставлены им на праве безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования или аренды.

Площадь земель общего пользования составляет 2 679 га, земель в границах рекреационных зон – 16 208 га. Площадь земель, ограниченных в обороте, равна 1 076 гектаров.

Кроме того, в соответствии с генеральным планом Благовещенска территории площадью 773,2 га определены в качестве площадок для перспективного развития (застройки жильём экономического класса, возведения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения). 90 га запланировали для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан.

По данным депутатов, аналогичная ситуация складывается и в городском округе Белогорск, где площадь свободных земель, которые могут быть представлены в безвозмездное пользование, составляет всего 17,08 гектара. Этого также недостаточно для реализации на территории Белогорска Федерального закона о дальневосточном гектаре.

В границах десятикилометровой зоны от городского округа Благовещенска площадью 92 730 гектаров преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 62 060 га. А свободные земли составляют около 3 300 га, причём 80 % из них заболочены и непригодны для сельскохозяйственного производства.

Законопроект о расширении большинство депутатов поддержали.

Просмотров всего: 332

#Дальний Восток #закон #заксобрание #сельское хозяйство

распечатать