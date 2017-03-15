В результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек

Фото: vesti.ru

Пять человек погибли, ещё около 40 пострадали в результате нападения в центре Лондона. Об этом сообщил руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули, передаёт «Интерфакс».

В числе погибших есть сотрудник полиции.

Роули заявил, что не будет раскрывать личность исполнителя, однако допустил, что правоохранителям было известно о том, кто был нападавшим. По словам начальника антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда, за нападением стоит исламский экстремизм, исполнитель, возможно, был связан с международным терроризмом.

«В качестве меры предосторожности в течение следующих нескольких дней мы увеличили число дежурных офицеров для перестраховки как вооружённых и безоружных по всей стране», – сказал Роули, заверив, что полиция делает всё возможное, чтобы защитить общественность.

Роули также рассказал, что убитого в результате нападения полицейского звали Кит Палмер, он служил закону 15 лет, был хорошим мужем и отцом. По данным британских СМИ, убитый полицейский не был вооружён.

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#происшествия

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