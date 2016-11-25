На пациента благовещенской поликлиники упала входная дверь

Жительница Благовещенска сообщила редакции Амур.инфо о происшествии, случившемся утром 23 марта в городской поликлинике № 2, расположенной в районе КПП. На ее супруга, выходившего из здания медучреждения, упала входная металлическая дверь. По словам горожанки, в регистратуре поликлиники сообщили, что такое периодически случается.

Как рассказала Елена, при открытии дверь слетела с петель и навалилась на мужа, ударив его по голове. Единственное, что удержало ее от полного падения – это доводчик.

«Мой муж шел первый, поэтому он принял дверь на себя, так сказать. Если бы она упала на меня, она бы меня убила. Дверь тяжелая, массивная. А если бы бабушка какая-нибудь шла или ребенок, вообще страшно представить, что могло бы быть. Муж ее немного отодвинул в сторону, попытавшись зафиксировать в устойчивом положении, чтобы она больше не упала ни на кого. И люди просто вот так через нее и проходили», – рассказала горожанка Елена.

После происшествия женщина сообщила о случившемся в регистратуру поликлиники, где ей посоветовали «не обращать внимания» и добавили, что эта дверь регулярно на кого-нибудь падает.

Корреспонденту Амур.инфо в поликлинике сообщили, что не знают об этом инциденте. По словам главврача, раньше ничего подобного не случалось.

«Вы знаете, первый раз слышу о том, что дверь на кого-то упала. Я утром нормально зашла, никто из сотрудников или пациентов мне не сообщал об этом происшествии. Ничего про это не слышали. Да, раньше у нас возникали проблемы, заклинивало петли уже, но ни на кого дверь не падала. Мы неделю назад купили новую дверь, собирались в субботу, 25 марта, заменить. Но раз такая ситуация, то мы сегодня в 14 часов ее уже заменим» – сказала главный врач поликлиники № 2 Благовещенска Тамара Билько.

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#здоровье #происшествия

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