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На пациента благовещенской поликлиники упала входная дверь

На пациента благовещенской поликлиники упала входная дверь

Жительница Благовещенска сообщила редакции Амур.инфо о происшествии, случившемся утром 23 марта в городской поликлинике № 2, расположенной в районе КПП. На ее супруга, выходившего из здания медучреждения, упала входная металлическая дверь. По словам горожанки, в регистратуре поликлиники сообщили, что такое периодически случается.

Как рассказала Елена, при открытии дверь слетела с петель и навалилась на мужа, ударив его по голове. Единственное, что удержало ее от полного падения – это доводчик.

«Мой муж шел первый, поэтому он принял дверь на себя, так сказать. Если бы она упала на меня, она бы меня убила. Дверь тяжелая, массивная. А если бы бабушка какая-нибудь шла или ребенок, вообще страшно представить, что могло бы быть. Муж ее немного отодвинул в сторону, попытавшись зафиксировать в устойчивом положении, чтобы она больше не упала ни на кого. И люди просто вот так через нее и проходили», – рассказала горожанка Елена.

После происшествия женщина сообщила о случившемся в регистратуру поликлиники, где ей посоветовали «не обращать внимания» и добавили, что эта дверь регулярно на кого-нибудь падает.

Корреспонденту Амур.инфо в поликлинике сообщили, что не знают об этом инциденте. По словам главврача, раньше ничего подобного не случалось.

«Вы знаете, первый раз слышу о том, что дверь на кого-то упала. Я утром нормально зашла, никто из сотрудников или пациентов мне не сообщал об этом происшествии. Ничего про это не слышали. Да, раньше у нас возникали проблемы, заклинивало петли уже, но ни на кого дверь не падала. Мы неделю назад купили новую дверь, собирались в субботу, 25 марта, заменить. Но раз такая ситуация, то мы сегодня в 14 часов ее уже заменим» – сказала главный врач поликлиники № 2 Благовещенска Тамара Билько.

Просмотров всего: 1704

#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Tosha

    Tosha
    1 час назад

    "мышка? такая с хвостиком? серая? не, не видели" :) зачем у них в запасе новая дверь, если ранее ничего подобного не происходило? какое запасливое у нас здравоохранение :) мож у них и врачи с лаборантами в загашнике тоже имеются? а то очереди :(

  • человек

    человек
    56 минут назад

    Дверь красивая такая, новая. Зачем её менять?

  • mikey007

    mikey007
    55 минут назад



    На ее супруга, выходившего из здания медучреждения, упала входная металлическая дверь. По словам горожанки, в регистратуре поликлиники сообщили, что такое периодически случается.



    Ну обычное дело, че

  • mikey007

    mikey007
    54 минуты назад

    Надож какт-то популяцию "больных" сокращать.

    Чтоп под отчеты Тезиковские подогнать.

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    36 минут назад

    Почему Билько до сих пор не уволена? Зарплату себе рисует с 5 нолями, а дверь отремонтировать ума не хватает.

  • Noir

    Noir
    36 минут назад

    Дверь хорошая, крепления приварить и как новая будет. А при поломке ручки, двери тоже меняют в гос учреждениях? А то просто напрягает когда денег на шприцы у поликлиники не хватает.

  • утка

    утка
    24 минуты назад

    Билько чууума..... на неее бы эту дверь положить с размаху...

    поганая как человек и как руководитель...ворюга

  • 123654

    123654
    23 минуты назад

    человек

    Дверь красивая такая, новая. Зачем её менять?



    А Вы ее хоть раз открывали? Я отношусь к этой поликлинике, и даже мне ее трудно открыть, не говоря о стариках.

  • Рамзай

    Рамзай
    11 минут назад

    Скоро в наших домах будут двери на людей падать, т.к. УК бездействуют. У них одна забота: деньги, деньги... А куда они уходят - это вопрос, конечно, интересный!

  • Рамзай

    Рамзай
    10 минут назад

    Куда угодно, только не наши дома!

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