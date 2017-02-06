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Маленькая девочка, целуя Папу Римского, стащила его шапочку (видео)

Маленькая девочка, целуя Папу Римского, стащила его шапочку (видео)
Фото: youtube.com

В Риме маленькая девочка, обнимая Папу Римского Франциска, стащила с его головы пилеолус (белый головной убор). Понтифик, не ожидавший такой прыти от ребёнка, добродушно расхохотался. Видео этого забавного происшествия опубликовал в Twitter крёстный отец ребёнка Маунтин Буторак, пишет «Лента.ру».

«Привёл крестницу на встречу с папой. Она украла его шапочку», – написал в комментарии к видео Буторак.

На кадрах видно, как молодой человек подносит девочку к папе Франциску, тот благословляет её, а шалунья целует главу католической церкви и тут же стаскивает с него пилеолус. Действия девочки по имени Ширли привели Папу в неописуемый восторг. Он порадовался её непосредственности и радостно рассмеялся, после чего забрал пилеолус обратно и водрузил на место.

Публикация Буторака в считанные часы собрала десятки тысяч лайков.

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#дети #интернет #религия #юмор

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