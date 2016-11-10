Во время весенних каникул дети смогут проехать в купейных вагонах за полцены

Фото: railway-publish.com

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку поездах дальнего следования со скидкой 50 %. Скидка распространяется только на купейные вагоны и действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении с 23 марта по 2 апреля 2017 года.

Продажа билетов со скидкой уже идет. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте РЖД. Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Акция ориентирована, в первую очередь, на поддержку и стимулирование семейного отдыха – благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие с детьми, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

В 2016 году на время летних каникул школьникам было продлено действие 50 % скидки на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая). Благодаря введению скидки количество перевезенных детей с 1 июня по 31 августа увеличилось на 16 %, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Просмотров всего: 184

#дети #отдых #транспорт

распечатать