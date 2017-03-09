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Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак умер в Эстонии

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак умер в Эстонии
Фото: yaplakal.com

В Эстонии на 70-м году жизни умер известный актёр Лембит Ульфсак. Причина смерти не уточняется. Об этом в среду, 22 марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал ERR.

Артист полюбился миллионам кино- и телезрителей по ролям в таких фильмах, как «Легенда о Тиле» (Тиль Уленшпигель), «Мэри Поппинс, до свидания» (Роберт Робертсон, он же мистер Эй; его озвучил Павел Смеян), «ТАСС уполномочен заявить…» (Шлейер), «В поисках капитана Гранта» (Жак Паганель), «Академия пана Кляксы» (Ганс Христиан Андерсен), «Питер Пэн» (Джордж Дарлинг).

Последний фильм с участием Ульфсака – финская картина «Фехтовальщик» – вышел на экраны в 2015 году. В прошлом году актёр снялся в российском телесериале канала НТВ «Гастролёры».

Лембит Ульфсак выступал и в качестве режиссёра. Так, он снял фильмы «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).

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#кино #культура #память

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