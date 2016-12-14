В Мазановском районе закрыли ледовую переправу

22 марта в Амурской области после работы комиссии по обследованию состояния льда была закрыта ледовая переправа на реке Селемдже в Мазановском районе. Переправа связывала населенные пункты Введеновка – Февральск – Экимчан и подъезд к поселку Ивановский. Закрыли путь в связи с провисанием льда и выхода верховой воды.

Это уже третья ледовая дорога, которую закрыли для движения. Первой 6 марта была закрыта международная ледовая переправа на реке Амур в Михайловском районе, обеспечивавшая передвижение между российским поселком Поярково и китайским населенным пунктом Сюньке. Затем 15 марта закрыли ледовую переправу Свободный – Введеново на реке Зее в Свободненском районе. В настоящее время в Приамурье действующими остаются семь ледовых переправ в Зейском, Селемджинском, Тындинском и Шимановском районах.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.

В случае возникновения нештатных ситуаций нужно звонить по номеру 101. Это единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов, сообщает амурское управление МЧС.

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