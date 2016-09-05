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В России начали досрочно сдавать ЕГЭ

В России начали досрочно сдавать ЕГЭ
Фото: pravda.ru

В четверг, 23 марта, в России начался период досрочной сдачи ЕГЭ. В нем примут участие более 44 тысяч человек, из них 2 тысячи человек – выпускники этого года, а также 210 участников с ограниченными возможностями здоровья. Досрочный период, или так называемая весенняя волна ЕГЭ, пройдет с 23 марта по 14 апреля, сообщает «Интерфакс».

Экзамены весной пройдут во всех регионах России, кроме Чукотского автономного округа, в них будет задействовано 275 пунктов приема экзаменов. Самыми популярными предметами по выбору среди «досрочников» в этом году, как и в прошлом, стали обществознание (39,6 %), история (21,3 %), биология (16,9 %) и физика (16,3 %).

Серьезных содержательных изменений в ЕГЭ по сравнению с прошлым годом нет, за исключением постепенного отказа от тестовой части. На ЕГЭ-2017 ее исключили еще из трех предметов: из химии, биологии и физики. Обязательными предметами остаются математика и русский язык – положительная оценка по ним нужна для получения школьного аттестата за 11-й класс. Остальные экзамены выпускник школы выбирает сам исходя из требований вуза, в который намерен поступить.

Во время досрочного периода в каждой из экзаменационной аудиторий будет вестись видеотрансляция в режиме онлайн. Кроме того, материалы ЕГЭ будут печататься и сканироваться прямо в пункте приема экзаменов, что должно исключить любые утечки.

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#образование

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