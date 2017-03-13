Юлия Самойлова не поедет на «Евровидение»: ей запретили въезд на Украину

Фото: lenta.ru

Российская исполнительница Юлия Самойлова представит свою страну на конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от места его проведения. Об этом говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК, передаёт РИА Новости. Об окончательном запрете Юлии на территорию Украины, подготовленном СБУ, стало известно в среду, 22 марта.

Сама певица считает, что ситуация с запретом на въезд на территорию Украины еще может измениться.«За всем этим (запретом Киева - прим. ТАСС) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь, я почему-то думаю, что все еще переменится», – цитирует Юлию ТАСС.

Самойловой предстояло отправиться на «Евровидение» в Киев в мае этого года, однако местные власти запретили ей въезд в страну на три года. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму. При этом исполнительный супервизор международного конкурса Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В российском МИД подчеркнули, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

Общественная палата намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и ООН, поскольку «власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила».

«Евровидение-2017» пройдёт в Киеве. Полуфиналы назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале. Юлия Самойлова готовилась выступить с песней о любви Flame Is Burning.

Девушка родилась в 1989 году в городе Ухта (Республика Коми), в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана». Юлия неоднократно выступала на различных конкурсах, в том числе международных. В 2013 году певица стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачёвой «Фактор А». Через год она приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

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