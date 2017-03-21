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Сегодня, 09:20 0

Тепло за окном: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта

Тепло за окном: прогноз погоды в Амурской области на 23 марта
Фото: instagram

В Амурской области 23 марта ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит по южным и центральным районам 3…8 градусов выше нуля. По северу области термометры покажут плюс 1…6 градусов, местами – до минус 3.

В Благовещенске в 6 часов утра было минус 5 градусов. Западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 5…7 градусов тепла.

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#погода

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