С апреля минимальная розничная цена на водку повысится: обзор прессы

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О чем пишет пресса, читателям Амур.инфо рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. В сегодняшний обзор он включил новости о том, что с апреля грядет повышение пенсии на 1,5 процента; о проблемах с видеокамерами там, где внук Ишаева устроил аварию; и о том, что 85-летняя бабушка украла из ячейки супермаркета вещи.

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«Российская газета». О предложении ввести в стране удлиненный обеденный перерыв – сиесту – читатели уже слышали, как слышали и то, что делается это для положительного влияния на здоровье и, как следствие, повышения производительности труда. Еще бы время сна увеличили…

Тут же в «Российской газете» рассказывается о том, что к 1 апреля на полтора процента повысят социальную пенсию, а заодно увеличат минимальную розничную цену бутылки водки.

Также в номере

Возвращаясь к напечатанному. Обозреватель уже рассказывал об автоаварии, устроенной в Москве внуком экс-хозяина Хабаровского края Игорем Ишаевым, который на своем «мерседесе» на скорости более 230 км/час подбил малолитражку, угодившую затем под фуру. Последняя перевернулась, парализовав на несколько часов движение.

А в «Российской газете» он прочел о том, что вдруг очень удачно «засбоила» видеотехника: ни одна камера на том участке МКАД не смогла показать дикую (именно так пишут в газете) аварию. А еще в дело вмешался дедушка – Виктор Ишаев, ныне вице-президент «Роснефти». Пишут, что дедушка, помимо всего прочего, известен тем, что устроил погоню за сотрудником ДПС, который не уступил ишаевскому автомобилю дорогу. А на вид такой добрый пушистый дедулька…

Не пропусти

Очередь «Амурской правды». Сегодня главная газета области проводит инструктаж, как отпугнуть от себя клеща. Изучить этот материал необходимо с как можно большим вниманием. Павел Андреевич, например, впервые узнал, что стать жертвой вирусного энцефалита можно даже не повстречавшись с этим животным (а многие думают, что клещ – это насекомое!). Достаточно просто попить молока зараженной коровы или козы.

Полный абзац

Еще газета предупреждает о том, что в Циолковский приедет глава кабмина Медведев. Сообщают, что, в первую очередь, ему хочется увидеть счастливые лица людей.

При этом на другой странице газеты публикуется заметка о том, что учительница из Циолковского облила себя бензином и подожгла. Наверное, не от большого счастья…

Очень интересно

Еще автор обзора советует не пропустить симпатичный фоторепортаж, составленный из снимков амурчан в соцсетях – раз. Материал о том, что собой представляет идеальный полдник (это для тех, кто озабочен своим телом) – два. Большую публикацию о хорошем певце Вячеславе Малежике – три. (Жаль, у Павла нет возможности пересказывать детали полностраничных статей.)

Ну и, безусловно, интересно прочесть посвященный 100-летнему юбилею газеты андрееанохинский материал о жизни коммуны под названием «Амурская правда» – существовала такая на заре советской власти. Помимо всего прочего, можно узнать, что общие детишки (коммуна же) играли в «Похороны Ленина». «Очень даже представляю, в кого смогут играть современные дети», – пишет Павел Савинкин.

На посошок

Напоследок «Панорама», рассказавшая, как в калужском супермаркете 85-летняя бабушка украла из ячейки пакет с вещами. К этому преступлению она готовилась долго – в течение месяца подворовывала ключи от многих ячеек. А потом бабулька подкараулила, как одна из покупательниц положила в ячейку свои вещи, открыла эту ячейку и украла их.

«Старый человек… Она не знала ничего о камерах видеонаблюдения, вздыхает Павел Савинкин. – Технической вам грамотности!».

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