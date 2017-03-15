Власти Благовещенска назвали стоимость путевок в пришкольные и загородные лагеря

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Стало известно, во сколько обойдутся благовещенским родителям детские путевки в пришкольные и загородные лагеря в 2017 году. Цифры озвучили в администрации Благовещенска.

Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей будут организованы на базе 19 общеобразовательных организаций, за исключением 14 школы, сообщает пресс-служба городских властей.

Первая смена пройдет в гимназиях № 1, 25, лицеях № 6, 11, школах № 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Вторая будет проходить в гимназиях № 1, 25, школах № 2, 5, 26, 27, 28.

Режим работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей: с 08:00 до 17:30, с 3-разовым питанием, продолжительность смены – 21 день.

Первая смена начнет работу 7 июня и продлится до 14 июля.

Стоимость путевки в пришкольный лагерь без посещения бассейна составит: для детей до 10 лет – 13 300 рублей; для детей старше 10 лет – 14 100 рублей.

Стоимость путевки в пришкольный лагерь с посещением бассейна: для детей до 10 лет – 14 200 рублей; для детей старше 10 лет – 15 000 рублей.

На базе лагерей с дневным пребыванием детей планируется оздоровить 1 200 детей (900 детей в первую смену, 300 – вторая смена).

Стоимость набора продуктов питания для воспитанников пришкольных лагерей с дневным пребыванием в 2017 году для детей до 10 лет сократилась на 8 рублей по сравнению с 2016 годом и составит 262 рубля. Для детей старше 10 лет стоимость набора продуктов питания составит 300 рублей в день, что также ниже прошлогоднего показателя на 7 рублей. Стоимость посещения бассейна осталась неизменной и составила 150 рублей.

В загородных оздоровительных лагерях планируется оздоровить 1 940 детей.

Стоимость путевок в загородные лагеря осталась на уровне прошлого года, а стоимость путевки в лагере имени Гагарина снизилась и составила 22 000 рублей. Путевка в «Огонек» составит 27 745 рублей. Размер частичной оплаты стоимости путевок работающим гражданам составит 6 400 рублей.

В этом году размер возмещения части оплаты стоимости путевки родителям составляет 4 242 рубля, что соответствует уровню прошлого года.

В 2017 году родители, приобретая путевку детям до 10 лет в пришкольный лагерь без посещения бассейна, заплатят 9 058 рублей, с посещением бассейна – 9 958 рублей; детям старше 10 лет – 9 858 рублей и 10 758 рублей соответственно.

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