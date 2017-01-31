Конфликт в благовещенской больнице заинтересовал следователей

Инцидент в благовещенской поликлинике, где произошёл конфликт между врачом и пациентом, заинтересовал следователей. Как сообщало ИА «Амур.инфо», мужчина пенсионного возраста требовал, чтобы молодой врач-офтальмолог принял его раньше времени, указанного в талоне. Частично происходящее в коридоре поликлиники зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После скандала пациент пожаловался в управление Росздравнадзора. Врач наняла адвоката, обратилась в полицию и прокуратуру.

«Сегодня, 22 марта, ровно полгода, как я сюда устроилась на работу. И такой случай впервые. Я очень люблю свою работу, мне нравится помогать пациентам и получать динамику от лечения», – признаётся врач-офтальмолог поликлиники № 4 Благовещенска Екатерина Кошкина.

Обычный приём обернулся скандалом первым во врачебной практике офтальмолога. В поликлинике она работает всего полгода и каждого пациента вызывает на приём лично, выходя из кабинета. На больного по регламенту отводится 10 минут. 28 февраля врач пригласила пациентку, у которой был талон на 8:40. Приём шёл без задержки. Но один из ожидающих – пожилой мужчина – решил зайти в кабинет раньше. Он не давал выйти доктору и зайти человеку по очереди. Одна из посетительниц дернула мужчину за руку. Это попало на камеры видеонаблюдения в коридоре поликлиники.

«Он вот так ногой зажал дверь и держал вот так. То есть он схватил меня здесь за руку. Вот так трепал меня везде за халат. И силой толкнул в кабинет», – показывает Екатерина Кошкина.

В положенное время мужчина всё-таки зашел в кабинет окулиста. Но, по её словам, продолжил негодовать. Врач вызвала охрану и вышла в коридор. Скандаливший пациент ушел и написал жалобу в управление Росздравнадзора. В поликлинике провели проверку и посмотрели по камерам, что пациент действительно обратился к врачу раньше положенного времени. Его права не нарушили. Мужчину пригласили в поликлинику на беседу, извиняться он не стал.

«Нецензурных слов в мою сторону не было, он просто стал кричать, когда ворвался в кабинет. А испугалась я ещё тогда, когда он втолкнул меня в кабинет. Я, конечно, начала плакать, испугалась, и тогда второй раз была вызвана охрана. Он не пытался покинуть кабинет, а я вышла в коридор и здесь уже была охрана. Я сказала, что не буду принимать пациента, потому что я его боюсь. А пациент сказал, что напишет жалобы», – рассказывает молодой врач.

1 марта на неё пришла жалоба. Екатерина писала объяснительную. 3 марта была врачебная комиссия. «Пациент сидел, угрожал, говорил, кто я тут такая, генерал без погон, что никто. И когда Девяткина Елена Владимировна (заместитель главного врача по ЭВН – Прим.ред.) сказала, что она будет подавать иск, указывая, что он угрожал. Наша главная врач сказала – этого писать не нужно. После этого всего мы наняли адвоката, написали заявление в полицию и прокуратуру», – продолжает Екатерина.

«Конечно, страшно всё это. Потому что стараешься, как нас учили 8 лет этому, что нужно помогать людям, их лечить. Я его даже еще не осмотрела. Понимаю, что бывают всякие случаи. Не все такие мы хорошие доктора. Кто-то как-то лечит по-своему. У меня небольшой стаж работы. Но после этого очень страшно работать с такими пациентами. Я просто ему сказала, что он записан на 8:50. и все. Чтобы я как-то-то грубо сказала или выгнала из кабинета – такого не было», – со слезами на глазах говорит Екатерина Кошкина.

«Да, она приносила заявление об увольнении. Мне пришлось с ней поговорить, сказать – всякое в жизни бывает. Мы, по сути, защитили, мы же ответ дали, что она, по сути не виновата. Тем более время было, и она укладывалась согласно территориальной программе. Она забрала заявление», – комментирует главврач больницы Наталья Дубоделова.

Полиция, куда врач написала заявление, ведёт проверку по факту. 21 марта подключился следственный комитет.

Сейчас в госдуму внесён законопроект, который предлагает ввести уголовное наказание за угрозы в адрес врачей. Президент страны также призывает бороться с хамством в отношении врачей.

В Амурской области этот случай не единичный. Не так давно житель Белогорска удерживал фельдшера скорой помощи целый час у себя дома, а до этого благовещенцы устроили потасовку прямо в областной больнице.

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