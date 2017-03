23 марта – Всемирный день метеорологии

Фото: harra.ru

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии. В событии принимают участие около двух сотен государств. Девиз праздника – «Погода, климат и вода в информационную эру». Каждый год этот день посвящается какой-либо теме и проводятся соответствующие пропагандистские мероприятия.

Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в её состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях.

* * *

Считается, что именно 23 марта 1839 года впервые появилось выражение «O.K.» («о’кей»). По некоторым сведениям, в бостонской газете Morning Post это сокращение появилось от неправильно написанного словосочетания all korrect. Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК – сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин ван Бюрен). Свою руку к созданию одной из версий приложили и греки – на их языке ola kala означает «всё хорошо»; и латиняне, писавшие omnia correcta, и финны, изредка роняющие oikea – правильно. Гаитяне, в свою очередь, утверждали, что порт Aux Cayes славится отличным ромом. Даже немцы не остались в стороне: во время гражданской войны в Америке немцы ставили под приказами сокращение О.К., которое могло означать Oberkommando (Главное командование).

* * *

135 лет назад родилась немецкий математик Амалия Эмми Нётер, известная своим большим вкладом в абстрактную алгебру и теоретическую физику. Павел Александров, Альберт Эйнштейн, Жан Дьёдонне, Герман Вейль и Норберт Винер считали её наиболее значительной женщиной в истории математики. В качестве одного из ведущих математиков своего времени она коренным образом изменила теорию колец, полей и алгебр. В физике теорема Нётер объясняет связь между симметрией и законами сохранения.

* * *

130 лет назад родился Хуан Грис – испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма. Основной жанр живописи Гриса – натюрморт. Первая и одна из наиболее удачных его живописных работ – «Оммаж Пикассо» – была выставлена в 1912 году в Барселоне. В 1914-1918 годах художник эволюционировал от аналитического кубизма к синтетическому. Первая персональная выставка Гриса состоялась в 1919 году в Париже, потем были экспозиции в Берлине и Дюссельдорфе.

Живописец сотрудничал с Сергеем Дягилевым и его балетной труппой, занимался книжной иллюстрацией (книги Аполлинера, Реверди, Уидобро). Грис использовал гуашь и акварель, много экспериментировал с техникой коллажа.

* * *

40 лет назад родился Максим Маринин – российский фигурист, заработавший золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде в Турине в паре с Татьяной Тотьмяниной. Максим и Татьяна – двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России. После Олимпиады спортсмены взяли тайм-аут из-за загруженности в различных ледовых шоу и предполагали возвращение в большой спорт. Однако не смогли договориться с Федерацией фигурного катания по денежным вопросам и тему возвращения для себя закрыли.

Просмотров всего: 68

#культура #наука #праздники #природа #спорт

распечатать