Пересчитали миллионеров: история Приамурья

В 2006 году СМИ сообщали о том, что число миллионеров в Приамурье выросло в четыре раза. Амурские налоговики подвели итоги декларационной кампании 2005 года. Амурчане подали около 23 000 деклараций. Общая сумма дохода, о которой отчитались граждане, – 8 миллиардов 593 миллиона рублей.

***

23 марта 1926 года газета состоялся первый в СССР тракторный пробег. Он прошёл по маршруту Рухлово (сегодня Сковородино) – Якутия – прииск «Незаметный» (Алдан). Пробег был организован по инициативе предприятия «Алданзолото». Экспедиция, которую возглавил инженер Остряков, состояла из 9 человек, в распоряжении которых было 3 трактора, 6 прицепных саней, 3 лошади. Её цель – устройство в Якутии радиостанции и налаживание почтово-телеграфного сообщения.

***

1927 год. В Амурском окружном исполкоме представители ведомств рассматривали вопрос об усилении работы среди национальных меньшинств.

***

23 марта 1938 года закрылось областное совещание молодых передовиков сельского хозяйства, на котором было принято обращение ко всей молодёжи и работникам сельского хозяйства с призывом ударно провести весенний сев.

***

В 1940 году в этот день закрылась передвижная выставка русских художников XVIII–XIX веков. Картины из Государственной Третьяковской галереи, всего 150 полотен, амурчане рассматривали в течение месяца. Именно столько времени было запланировано на выставку в Приамурье. Посетили её 26 тысяч человек.

***

1957 год. Дирекция художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР организовала в Благовещенске выставку произведений советских художников. Открылась она 23 марта в помещении благовещенского Дома офицеров Советской армии.

***

23 марта 1957 года в связи с 35-летием боёв под Волочаевкой бюро обкома партии и облисполком наградили 125 активных участников боёв почётными грамотами обкома КПСС и облисполкома.

***

В 1961 году в областном краеведческом музее открылась выставка русской гравюры XVIII – начала XX веков, организованная Московским музеем изобразительных искусств имени Пушкина.

***

23 марта 1979 года в Тынде завершилась Всесоюзная научно-практическая конференция «Человек на БАМе». Её делегаты обсуждали проблемы социологии, экологии, санитарии и медицины, а также проблемы условий труда и обитания человека, потребности его духовного развития и физического здоровья.

***

2007 год. Благовещенские туристические фирмы начали принимать заявки от желающих поехать на Олимпиаду в Китай. Игры состоялись летом 2008 года.

***

23 марта 2009 года во 2-м и 3-м микрорайонах Благовещенска, а также в Плодопитомнике около двух тысяч абонентов остались без телефонной связи. Ночью злоумышленники вырезали в техническом коллекторе три телефонных кабеля общей емкостью 1 900 пар.

***

2015 год. Активист Большого Невера проиграл губернатору в Амурском областном суде. Апелляционная инстанция отказала в иске общественнику. Анатолий Лунёв и ещё одна общественница Ольга Калинина пытались доказать, что глава региона Олег Кожемяко оскорбил их достоинство. По их словам, в прошлом году во время командировки в Большой Невер губернатор назвал активистов «полубольными». Истцы требовали публичного извинения, а также моральную компенсацию по миллиону рублей каждому.

Просмотров всего: 336

#жизнь #история

распечатать