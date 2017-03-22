Юные горнолыжники Тынды посетовали губернатору на слишком маленькую раздевалку

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Амурские власти в рамках поездки в Тындинский район обсуждали спортивные вопросы. Глава региона инспектировал выполнение поручений. Чиновники обсудили условия нахождения на горнолыжном спуске «Усть-корал», где нужно решить ряд вопросов для более комфортного занятия спортом.

«Подъёмник теперь стоит на учёте, проблем с этим больше нет. Все работы по созданию безопасных условий для спортсменов в настоящее время созданы. В штат взят тренер, есть ещё два инструктора, которые имеют сертификаты на обучение сноуборду и горным лыжам. В настоящее время на горнолыжном спуске занимается 48 детей», – рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Тынды Геннадий Корсаков.

А юные спортсмены рассказали губернатору, что на спуске слишком маленькая раздевалка, что не всегда комфортно для занятия большого количества начинающих спортсменов. Также спуску требуется ратрак – это специальная снегоуборочная машина. Имеющаяся машина имеет большую степень износа. В итоге Александр Козлов поручил руководству министерства по физической культуре и спорту области проработать вопрос, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также на совещании подняли вопрос о спортивных объектах, строительство которых запланировано в рамках программы «Газпром детям». «За счёт реализации данной программы стало возможным завершить строительство бассейна в Свободном, футбольного поля в Прогрессе. В нынешнем году планируется реализация программы на территории и других районов Приамурья (города Тынды, Тындинского, Сковородинского, Магдагачинского, Селемджинского и Архаринского районов)», – рассказал глава региона Александр Козлов.

В Тынде построят пришкольный стадион на территории гимназии № 2. На стадионе будет легкоатлетическая дорожка, футбольное поле, тренажёры. Предусмотрено ограждение и освещение. В физкультурно-спортивном комплексе в селе Соловьёвск Тындинского района идёт ремонт спортзалов. Недавно после ремонта там открыли новый тренажёрный зал.

Всего в планах на 2017 год по программе «Газпром детям» построить 15 плоскостных спортивных сооружений, 8 из них – пришкольные стадионы, 7 – многофункциональные спортивные площадки.

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#областная власть #спорт #Тында

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