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22 марта 2017, 19:49 2

Благовещенец попал под суд за нападения на офисы микрозаймов

Житель Благовещенска 1981 года рождения осуждён на виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В конце октября и начале ноября 2016 года мужчина напал на павильоны, где осуществляют микрозаймы.

Заявлению в полицию подавали руководители двух кредитных организаций. Было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник, находясь в помещениях павильонов, угрожая аэрозольным пистолетом работницам организаций, требовал отдать ему всю наличность из кассы. В одном случае он завладел денежными средствами в размере более 20 000 рублей, во втором сотрудница успела нажать тревожную кнопку. Злоумышленник быстро скрылся с места преступления, не успев ничего забрать, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» установили личность нападавшего. Им оказался молодой человек 1981 года рождения. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Суд признал его виновным.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    Наверное обидно из-за 20000рублей 3,5года сидеть :)))

  • АК-47

    АК-47
    3 часа назад

    Робин гуд благовещенский

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