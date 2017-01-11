Хор «Возрождение» готовит великопостный концерт

Амурский камерный хор «Возрождение» продолжает традицию Великопостных концертов. Во время этих музыкальных вечеров артисты исполняют произведения духовного содержания – молитвы, литургии и духовные стихи. В репертуаре хора таких песнопений очень много, но не всё можно включить в обычный концерт.

Для такой музыки нужен особый эмоциональный настрой. Традиция проводить концерты во время Великого Поста существует ещё с середины 19 века. Специально для этого концерта «Возрождение» готовит две большие премьеры. Прозвучат духовные концерты Александра Архангельского и Алексея Львова, основоположника традиции великопостных концертов. В Благовещенске великопостный концерт пройдёт 24 марта в рамках проекта «Возрождение в музее».

«Я считаю нашей миссией просвещать людей, потому что на самом деле сейчас ведь не услышишь ни по телевидению, ни по радио подобной музыки, и люди часто не знают об этом: не знают о композиторах, не знают таких имён как Архангельский. А в конце 19 века в газетах писали, что под музыку Архангельского молится вся Россия», – говорит художественный руководитель и дирижер Амурского камерного хора «Возрождение» Елена Беляева.

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