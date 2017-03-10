В Благовещенске устроили праздник для детей с особенностями развития (фото)

«Встреча друзей» – праздник с таким названием собрал в одном из детских развлекательных центров Благовещенска детей с особенностями развития. Поводом встретиться стали три международных даты: День поддержки человека с синдромом Дауна, День больных эпилепсией и День распространения информации об аутизме.

На встречу в Благовещенск приехали около 60 ребят и их родители из разных районов Приамурья.

«Во-первых, мы здесь встретимся большим кругом: дети с особенностями развития и родители и мы можем получить какую-то информацию, пообщаться. Вот такие у нас задачи», – говорит организатор инициативной группы родителей детей-инвалидов «Мы есть» города Свободный Наталья Мироненко.

Организаторами встречи выступили общественные объединения родителей детей-инвалидов, принимать гостей помогли волонтёры: студенты отделения адаптивной физкультуры благовещенского педагогического колледжа и будущие клинические психологи – студенты АмГУ.

Дети посетили сенсорную комнату, игровой центр, приняли участие в мастер-классе по росписи глиняных фигурок под руководством члена Союза художников России Натальи Бабич. Завершился праздник чаепитием.

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