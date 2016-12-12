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Амурчане рискуют, самовольно строя гаражи в охранных зонах ЛЭП

Амурчане рискуют, самовольно строя гаражи в охранных зонах ЛЭП

Более 300 гаражей амурчан незаконно располагаются в охранных зонах линий электропередачи, такое соседство специалисты называют смертельно опасным. Расположение объектов в таких местах должно быть согласовано с энергетиками и городской администрацией. Сотрудники «ДРСК» провели рейд по Благовещенску и оставили предупреждения владельцам незаконных построек.

Под ЛЭП на улице Красноармейской и Краснофлотской самовольно установлено более 50 гаражей. Если разрешения у хозяев нет, они должны снести или демонтировать постройку, иначе за дело возьмутся городские власти. Расходы лягут на собственника.

«Периодически мы проводим осмотр линий электропередачи, при осмотре выявляем незаконно установленные, либо построенные гаражи. Сразу же принимаем меры по их демонтажу, либо вывозим. Рано или поздно собственников мы найдём, потому что гаражи когда-то посещаются этими собственниками и мы их видим», – комментирует главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьёв.

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#закон #строительство #энергетика

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