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Благовещенцы могут бесплатно сделать флюорографию возле ОКЦ

Благовещенцы могут бесплатно сделать флюорографию возле ОКЦ

Жители Благовещенска могут проверить свои лёгкие в передвижном флюорографическом кабинете. Он работает на площади возле Общественно-культурного центра.Такую акцию приурочили ко Дню борьбы с туберкулёзом. Подобное мероприятие проводят третий год подряд.

В этот раз специалисты отмечают, что желающих обследоваться стало больше. За полдня флюорографию сделали более семидесяти человек. Пациентов принимают по живой очереди. Флюорографический кабинет возле ОКЦ будет работать до 24 марта включительно, с 9 до 14 часов.

«Бесплатно – почему бы и не прийти и не воспользоваться такой возможностью. Поэтому мы и в том году ходили, и в этом. Пришли час назад, а вот люди говорят, что уже больше часа стоят в очереди. Долго, потому как принимают минут 15-20, два человека проходят», – поделилась жительница Благовещенска Галина Лунина.

Работа флюорографической установки на территории Общественно-культурного центра организована по инициативе Амурского областного противотуберкулезного диспансера в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом и в целях своевременной диагностики туберкулеза и легочных заболеваний.

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#здоровье

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