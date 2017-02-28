Благовещенские школьники 23 марта вместе с «Академией "Альфы"» попадут в мир Нарнии

Волшебный мир Нарнии распахнёт свои двери для юных благовещенцев в четверг, 23 марта. Школьники от 6 до 16 лет на каникулах будут постигать азы телевидения и изучать английский язык. Для телевизионно-языковой смены «Академия "Альфы"» уже приготовили студию и учебные классы.

Уже в четверг в студии окажутся участники телевизионно-языковой смены. Съёмочная площадка сделана для ребят в учебных целях, именно отсюда они попадут на телевизионный экран. Детям предстоит самим снять передачи «Альфа-новости», «Сканер», «Инструкцию по применению», «Мастер вкуса» и «Простые вопросы».

«Эта студия для того, чтобы оттачивать навыки умение ведения. Здесь у нас дети будут учиться операторскому мастерству, корреспондентскому. В общем, здесь будем учить детей не бояться публики, камер. Всё у них получится!», – говорит преподаватель лагерной смены «Академия Альфы» Андрей Молев.

На Мухинке, где будет проходить лагерная смена, уже установили все необходимые декорации и оборудование. Привезли камеры, на которые дети сами будут снимать видеосюжеты. Пробовать свои силы будут 20 ребят в возрасте от 6 до 16 лет. Учиться телевизионному ремеслу они будут каждый день в течение недели.

«Если здесь у нас студия, то в следующем помещении у нас учебный класс, где будут занятия по мастерству корреспондента. То есть ребята будут делиться на две группы. И пока одна группа в студии, другая будет здесь в этом помещении», – делится преподаватель Андрей Молев.

В уютной обстановке известные амурские журналисты и телеведущие будут делиться опытом с участниками телевизионно-языковой смены.

Нино Кохреидзе, Алексей Воскобойников, Илья Дементьев, Дарья Юрьева, Оксана Руденко, Максим Ивановский, Ирина Стругачёва и Андрей Молев расскажут ребятам о секретах профессии. Юные телевизионщики сами будут снимать материалы на видеокамеру, брать интервью и делать стендапы, попутно изучая английский язык.

«Каждый день у нас будет начинаться с театрализованного введения. Далее мы переходим на уроки английского, которые будут в игровой форме. Разумеется, везде с нами будет носитель языка. Кто он и откуда – пока не скажем, ребята всё увидят сами», – говорит координатор лагерной смены Наталья Кулинич.

Во время лагерной смены её участники будут не только учиться, но и веселиться. Для ребят предусмотрена развлекательная программа. О детском досуге позаботятся воспитатели и вожатые из педагогического университета. Мероприятия будут проходить в сказочном лесу.

Юных гостей будут ждать уже знакомые им герои известного фэнтези – король Эдмунд, королева Люси, Сьюзен, лев Аслан и фавн Тумнус. В конце смены дети сами выйдут в прямой эфир и снимут фильм.

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