Благовещенке продали смаженку с тараканом

Жительница Благовещенска поделилась с ИА «Амур.инфо» неприятной историей. В одном из киосков с хлебобулочными изделиями на улице Октябрьской её друг приобрёл мини-смаженку, но не одну, а с тараканом в придачу.

«Дома мы вот это всё обнаружили, взяли выпечку и отнесли обратно. Деньги нам вернули спокойно. Смаженка была свежей, сегодняшнего производства, на упаковке стояла дата», – поделилась горожанка.

По её словам, обращаться в управление Роспотребнадзора она не будет. «А смысл бороться? Таких ларьков куча, как куча и недобросовестных производителей. Просто хочется, чтобы люди были бдительны и следили, что покупают, проверяли товар», – отметила благовещенка.

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#животные #торговля

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