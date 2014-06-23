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Сегодня, 17:52 5

Благовещенке продали смаженку с тараканом

Благовещенке продали смаженку с тараканом

Жительница Благовещенска поделилась с ИА «Амур.инфо» неприятной историей. В одном из киосков с хлебобулочными изделиями на улице Октябрьской её друг приобрёл мини-смаженку, но не одну, а с тараканом в придачу.

«Дома мы вот это всё обнаружили, взяли выпечку и отнесли обратно. Деньги нам вернули спокойно. Смаженка была свежей, сегодняшнего производства, на упаковке стояла дата», – поделилась горожанка.

По её словам, обращаться в управление Роспотребнадзора она не будет. «А смысл бороться? Таких ларьков куча, как куча и недобросовестных производителей. Просто хочется, чтобы люди были бдительны и следили, что покупают, проверяли товар», – отметила благовещенка.

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#животные #торговля

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    40 минут назад

    Мы недавно купили в одном из колбасных магазинов колбаски для жарки с полиэтиленом внутри, причем полиэтилен этого плотный белый с одной стороны и черный внутри. В такой полиэтилен заворачивают сенаж (силос) коровам. Выяснилось когда пожарили и кушать стали. Теперь при одном упоминании этой компании передергивает и подташнивает.

  • виталя1979

    виталя1979
    35 минут назад

    после прочтения статьи возникло чувство недосказанности или фэйковости...так и хочется сказать -И?

  • Br35

    Br35
    16 минут назад

    виталя1979, а это когда народу очень хочется исповедаться, а ИмяФамилию палить и ваще под телегой подписываться не хочется. Этакий пук в пустоту.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    15 минут назад

    Да в этих пекарнях, где пекут смаженки, пирожки и т.д. - куча тараканов. По- моему, это давно не для кого не секрет. Однако, люди всё -равно покупают и с удовольствием это едят.

  • Br35

    Br35
    7 минут назад

    Ваще если таракан хорошо пропечен то есть можно.

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