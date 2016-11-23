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Сегодня, 17:44 0

Комиссия проверяет готовность ложа Нижне-Бурейского водохранилища к заполнению

Ложе Нижне-Бурейского водохранилища в ближайшее время начнут заполнять водой. Готовность к этому сейчас проверяет специальная комиссия. В неё вошли представители Минприроды, Минэнерго, РусГидро, Ростехнадзора. Вместе со специалистами областного правительства они осмотрят объекты и проверят документацию, после чего должны подписать акт ввода объекта в эксплуатацию.

«Начинается процесс наполнения водохранилища, который может занять до 2-х недель, и после этого мы получаем право поставить под холостые испытания наши первые два агрегата, которые сегодня смонтированы и готовы к этому процессу. По истечении нормативных сроков агрегаты, подтвердив свою техническую готовность, начнут выработку электроэнергии», – комментирует заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Владимир Горшенин.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года. В 2017 году планируется завершить все строительно-монтажные работы, закончить монтаж и пусконаладку всего гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования, обеспечить двухэтапное заполнение ложа водохранилища до проектной отметки 138 метров и последовательно пустить все четыре гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС.

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#энергетика

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