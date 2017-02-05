Жириновский настаивает на переименовании Волгограда в Сталинград, а Ульяновска – в Симбирск

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Лидер партии ЛДПР предлагает переименовать Волгоград в Сталинград, Ульяновск – в Симбирск, а Киров – в Вятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции либерал-демократов в Госдуме.

«Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России должна существовать преемственность истории и поколений. В связи с этим лидер партии предложил вернуть Волгограду прежнее название Сталинград и пустить комфортный и быстрый поезд Москва – Сталинград», – говорится в релизе.

Помимо возвращения Сталинграда либерал-демократы считают необходимым переименовать Ульяновск обратно в Симбирск, Кирову – в Вятку, подмосковный Ногинск – в Богородск.

«У Волгограда есть ещё более древнее название – Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве», – заявил Жириновский.

Жаркие споры о переименовании Волгограда в Сталинград идут уже давно. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании этого города должен сам субъект Федерации посредством проведения референдума.

Ранее за возвращение городу-герою Волгограду исторического названия Сталинград выступала Коммунистическая партия Российской Федерации. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказывался в поддержку идеи переименовать волгоградский аэропорт Гумрак в Сталинград.

Впрочем, в 2015 году Госдума отклонила внесённый коммунистами проект постановления о возвращении Волгограду названия Сталинград, присвоении одной из площадей в Москве имени Иосифа Сталина, а также установке ему памятника в честь 70-летия Победы.

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#история #политика

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