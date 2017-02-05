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Жириновский настаивает на переименовании Волгограда в Сталинград, а Ульяновска – в Симбирск

Жириновский настаивает на переименовании Волгограда в Сталинград, а Ульяновска – в Симбирск
Фото: Sharij.net

Лидер партии ЛДПР предлагает переименовать Волгоград в Сталинград, Ульяновск – в Симбирск, а Киров – в Вятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции либерал-демократов в Госдуме.

«Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России должна существовать преемственность истории и поколений. В связи с этим лидер партии предложил вернуть Волгограду прежнее название Сталинград и пустить комфортный и быстрый поезд Москва – Сталинград», – говорится в релизе.

Помимо возвращения Сталинграда либерал-демократы считают необходимым переименовать Ульяновск обратно в Симбирск, Кирову – в Вятку, подмосковный Ногинск – в Богородск.

«У Волгограда есть ещё более древнее название – Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве», – заявил Жириновский.

Жаркие споры о переименовании Волгограда в Сталинград идут уже давно. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании этого города должен сам субъект Федерации посредством проведения референдума.

Ранее за возвращение городу-герою Волгограду исторического названия Сталинград выступала Коммунистическая партия Российской Федерации. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказывался в поддержку идеи переименовать волгоградский аэропорт Гумрак в Сталинград.

Впрочем, в 2015 году Госдума отклонила внесённый коммунистами проект постановления о возвращении Волгограду названия Сталинград, присвоении одной из площадей в Москве имени Иосифа Сталина, а также установке ему памятника в честь 70-летия Победы.

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#история #политика

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Что за чушь опять несет этот клоун?

    Для чего эти смены именований? Огромные средства будут потрачены и на референдум и на само переименование. Больше проблем в стране нет, кроме как название городов менять. Бездельники

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Правильно вообще.

    Че за Волгоград? Сталин страну поднял практически с колен.

    Ну а Ульяновск вообще к чему в 2017 году такое название? А то еще революция какая подоспеет...ну его нафиг.

    Яп все города переименовал. Хоть какая то движуха во власти. А то застой

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Всё верно говорит, Вернуть имя городу боевой славы.

    Удивительно наблюдать, как Единоросы, которые ВРУТ населению об экономии, участвуют в выборах, освобождая посты в одномандатных округах, бросают народ, который им доверился, переходят в Заксобрание, и теперь городу нужно СНОВА тратиться на ДО выборы в Гордуму, довыборы в Заксобрание.. А ведь именно предлогом экономии они отменяли выборы мэра, усадив исполнительную учительницу в мэры города.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Труш, ваш шэф фигню спорол. Выходит, что коммуняку Сталина он уважает, а коммуняку Ленина - нет? Да ну его в СиНбирск.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    ay

    Труш, ваш шэф фигню спорол. Выходит, что коммуняку Сталина он уважает, а коммуняку Ленина - нет? Да ну его в СиНбирск.



    Так а ты покажи кто революцию хотит.

    Навальный ваш?

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Да уж пора бы и переименовать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ay

    Труш, ваш шэф фигню спорол. Выходит, что коммуняку Сталина он уважает, а коммуняку Ленина - нет? Да ну его в СиНбирск.



    Уважает историю и память народную, а так же подвиг народа. Вам, к слову, известно, что рельсы с нашего БАМа, снимали и увозили туда, укладывая прям в степи, для обеспечения снабжения осаждённого города?

    Кстати, про Сталина рекомендую. почитать внимательнее.. послушать того же Александра Зиновьева уж он то был ортодоксальный коммунист, хоть и был выслан, как диссидент из союза, по тому как шёл против того, что творили партийные чиновники прикрываясь идеалами коммунизма. Так вот, Зиновьев не считал Сталина коммунистом. Да и сам Сталин не был таковым, а в своих труда "Экономические проблемы социализма в СССР" он пишет, что ненужно в учебнике Политэкономии вплетать Маркса..

    Ну и предали Сталина именно коммунисты.. а именно Хрущёв, а все последующие так и не реабилитировали Сталина. Но это вопрос сложный, и для понимания сути момента требует детального посвящения теме.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Только упоротые элдэпээровые боты связывают настоящее название города с гипотетической невероятной-фактически рэволютцией 2017. Оно и понятно - перечить главному не моги, не положено. Любую чушь защищай. Обеляй. Распространяй. Укореняй.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Раскройте суть Вашего потока сознания?

    Хотите поговорить об этом?

  • ay

    ay
    59 минут назад

    Ни хрена он не уважает. А предлагает: здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали. Вскормила иудушку компартия. Ни чем не лучше едросни.

  • mikey007

    mikey007
    59 минут назад

    ay

    Только упоротые элдэпээровые боты связывают настоящее название города с гипотетической невероятной-фактически рэволютцией 2017. Оно и понятно - перечить главному не моги, не положено. Любую чушь защищай. Обеляй. Распространяй. Укореняй.



    вот так и живем,

    а что делать

    --

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    ay

    Ни хрена он не уважает. А предлагает: здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали. Вскормила иудушку компартия. Ни чем не лучше едросни.



    Ещё раз повторюсь, у Вас, видимо, есть вполне обоснованная позиция по сути обсуждаемого вопроса, раскройте свою точку зрения, я свой взгляд на историю.

  • mikey007

    mikey007
    57 минут назад

    ау

    Ты хочешь, чтоп Навальный революцию с народом организовал штоли.

    Не надо народу ниче напоминать про 1917, тем более про Ульянова

  • ay

    ay
    57 минут назад

    Труш потоки у тебя, зачастую тупопаста - копипаста. По пунктам: нельзя исторических личностей сравнимого масштаба и одной "масти" почитать и нет одновременно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

    ay

    Труш потоки у тебя, зачастую тупопаста - копипаста. По пунктам: нельзя исторических личностей сравнимого масштаба и одной "масти" почитать и нет одновременно.



    Ещё раз РАСКРОЙТЕ свой взгляд. Ленин развалил страну, Сталин её собрал, Ленин продвигал идею мировой революции, Сталин распустил коминтерн и провозгласил о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране. Ленину было чхать на территории на русских, он лихо раздавал земли, в то время как Сталин наоборот поднимал русский народ, объединял земли.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    51 минута назад

    Азербайджан обрёл государственность в составе СССР. До этого эта территория отвалилась от империи по итогам переворота 1917... А кто это сделал?.. Сталин.

  • full

    full
    50 минут назад

    Сергей Труш

    ay

    Труш потоки у тебя, зачастую тупопаста - копипаста. По пунктам: нельзя исторических личностей сравнимого масштаба и одной "масти" почитать и нет одновременно.



    Ещё раз РАСКРОЙТЕ свой взгляд. Ленин развалил страну, Сталин её собрал, Ленин продвигал идею мировой революции, Сталин распустил коминтерн и провозгласил о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране. Ленину было чхать на территории на русских, он лихо раздавал земли, в то время как Сталин наоборот поднимал русский народ, объединял земли.



    Учи историю.

  • mikey007

    mikey007
    48 минут назад

    Да это ж выкормыши Навального, че с ними спорить

    Все переиминовать да и все.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    full

    Сергей Труш

    ay

    Труш потоки у тебя, зачастую тупопаста - копипаста. По пунктам: нельзя исторических личностей сравнимого масштаба и одной "масти" почитать и нет одновременно.



    Ещё раз РАСКРОЙТЕ свой взгляд. Ленин развалил страну, Сталин её собрал, Ленин продвигал идею мировой революции, Сталин распустил коминтерн и провозгласил о строительстве коммунизма в отдельно взятой стране. Ленину было чхать на территории на русских, он лихо раздавал земли, в то время как Сталин наоборот поднимал русский народ, объединял земли.



    Учи историю.



    Ага. Напомни, как изменилась география Российской империи после революции 1917 года и в связи с чем? Какие государства организовались? Что с ними стало? Кому перешли?..Как и в какой период к СССР примыкали новые земли, какие государства становились социалистическими в этот период?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    «Социалистические страны» во второй половине 20 века.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    42 минуты назад

    вот, кстати, фильм Американский... смотрел и не верил

  • GStor

    GStor
    1 минута назад

    От человека, который поменял фамилию отца на девичью матери не удивительно слышать подобное.

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