Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: замдиректора Амурского гидрометцентра и доктор филологических наук

Утром в эфир «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я так дУмаю!», она посвящена Всемирному дню метеорологии и Дню работников гидрометеорологической службы России. Гость программы – заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. Ведущие – Олег Никитин, Екатерина Кузьмина.

Днем начнется краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – «Литературное юродство в русском Харбине. Поэт Леонид Ещин». Собеседник – заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко. Ведущий – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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