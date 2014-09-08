Приговор Александру Эндерсу может быть вынесен 23 марта

Судебный процесс по делу Веры Захаровой близится к завершению. В четверг, 23 марта, присяжные заседатели планируют удалиться в совещательную комнату для вынесения вердикта. В убийстве девочки обвиняется ее некровный дядя Александр Эндерс.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», процедура судебных прений закончена. Закон не ограничивает присяжных заседателей по времени нахождения в совещательной комнате. Им придется ответить на ряд поставленных вопросов. И когда они выйдут, чтобы огласить вердикт, никто не знает.

Согласно УПК РФ, перед присяжными ставится три основных вопроса:

– доказано ли, что деяние имело место;

– доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;

– виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.

Затем присяжные проведут голосование и вынесут вердикт – виновен или нет. Если количество голосов будет равным, значит, подсудимый будет оправдан. Если присяжные вынесут обвинительный вердикт, то процесс продолжат судьи – они определят меру наказания.

Слушания по делу Веры Захаровой начались 25 октября в Амурском областном суде. Все заседания проходят в закрытом режиме.

Александр Эндерс пожелал, чтобы дело рассматривали присяжные. 12 заседателей выбрали в октябре со второй попытки.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года.

Девочку с привлечением нескольких десятков человек искали долго. Но только в апреле 2015 года местные жители нашли близ села Васильевка личные вещи Веры и останки. Информацию об исчезновении ребенка собирали по крупицам. Экспертиза установила, что останки принадлежат Вере Захаровой. Позже по подозрению в убийстве был задержан дядя девочки. Из материалов следствия следует, что подсудимый Александр Эндерс дважды совершал действия сексуального характера в отношении ребёнка. В день приезда мамы девочки, боясь, что она расскажет о нем, Александр решил Веру убить.

Объём уголовного дела составил 110 томов, обвинительное заключение изложено на 220 страницах. 1 сентября уголовное дело было передано в суд.

За совершение преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни.

Но в РФ на смертную казнь (ст. 105 УК РФ) с 1997 года введён мораторий, хотя норма о ней осталась в национальном законодательстве.

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