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Приговор Александру Эндерсу может быть вынесен 23 марта

Приговор Александру Эндерсу может быть вынесен 23 марта

Судебный процесс по делу Веры Захаровой близится к завершению. В четверг, 23 марта, присяжные заседатели планируют удалиться в совещательную комнату для вынесения вердикта. В убийстве девочки обвиняется ее некровный дядя Александр Эндерс.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», процедура судебных прений закончена. Закон не ограничивает присяжных заседателей по времени нахождения в совещательной комнате. Им придется ответить на ряд поставленных вопросов. И когда они выйдут, чтобы огласить вердикт, никто не знает.

Согласно УПК РФ, перед присяжными ставится три основных вопроса:

– доказано ли, что деяние имело место;

– доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;

– виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.

Затем присяжные проведут голосование и вынесут вердикт – виновен или нет. Если количество голосов будет равным, значит, подсудимый будет оправдан. Если присяжные вынесут обвинительный вердикт, то процесс продолжат судьи – они определят меру наказания.

Слушания по делу Веры Захаровой начались 25 октября в Амурском областном суде. Все заседания проходят в закрытом режиме.

Александр Эндерс пожелал, чтобы дело рассматривали присяжные. 12 заседателей выбрали в октябре со второй попытки.

Школьница из Белогорска Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года.

Девочку с привлечением нескольких десятков человек искали долго. Но только в апреле 2015 года местные жители нашли близ села Васильевка личные вещи Веры и останки. Информацию об исчезновении ребенка собирали по крупицам. Экспертиза установила, что останки принадлежат Вере Захаровой. Позже по подозрению в убийстве был задержан дядя девочки. Из материалов следствия следует, что подсудимый Александр Эндерс дважды совершал действия сексуального характера в отношении ребёнка. В день приезда мамы девочки, боясь, что она расскажет о нем, Александр решил Веру убить.

Объём уголовного дела составил 110 томов, обвинительное заключение изложено на 220 страницах. 1 сентября уголовное дело было передано в суд.

За совершение преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни.

Но в РФ на смертную казнь (ст. 105 УК РФ) с 1997 года введён мораторий, хотя норма о ней осталась в национальном законодательстве.

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#дети #суды

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Как всё сложно.

  • Иван Петрович Сидоров

    Иван Петрович Сидоров
    41 минута назад

    Расстрелять подонка!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    20 минут назад

    Иван Петрович СидоровРасстрелять подонка!


    А может он не виноват, а вы сразу расстрелять. Сколько их , невиновных по тюрьмам мыкаются.

  • Ю3к

    Ю3к
    14 минут назад



    За совершение преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни.



    п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ - Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

    п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ - Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

    Ткните пальцем, где в УК РФ про 30 лет лишения свободы?

  • Ю3к

    Ю3к
    12 минут назад

    ольга лебедева

    Иван Петрович Сидоров

    Расстрелять подонка!



    А может он не виноват, а вы сразу расстрелять. Сколько их , невиновных по тюрьмам мыкаются.


    Да они все там невиновные! Всем срок просто так накрутили!

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