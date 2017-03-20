Автомобиль «черных лесорубов» разбился в Сковородинском районе
В среду, 22 марта, в Сковородинском районе разбился грузовой автомобиль, в котором находились «черные лесорубы». Трое человек пострадали, один погиб.
Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, авария произошла в 10 километрах к северу от Сковородина. Автомобиль ЗИЛ-131 ехал по лесу. У грузовика отказала тормозная система, он съехал с сопки и разбился о дерево.
В кабине машины находились четыре человека. Двое из них отделались незначительными травмами, еще одного увезла машина скорой помощи. Четвертый мужчина скончался на месте.
На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
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