Благовещенцы крестным ходом прошли по улицам города (фото)

В Благовещенске 22 марта прошел крестный ход в честь иконы Албазинской Божией Матери. Молитвенное шествие предварила божественная литургия в кафедральном соборе Благовещенска, затем представители духовенства и монашества из разных территорий области, а также прихожане пронесли главную святыню Приамурья по улицам города.

Шествующие вышли из ворот кафедрального собора и дошли до площади Победы, где отслужили молебен возле Триумфальной арки. Молебен был посвящен культурному и экономическому благополучию Амурской области.

«Праздник сегодня иконы Божией Матери Албазинской Слово Плоть Бысть. Чудотворная она у нас. Она спасала нас от китайцев», – поделилась одна из участниц крестного хода.

«У нас у всех сейчас одинаковые чувства. Жить без войны, жить хорошо», – сказал пенсионер.

«Это символ нашего русского народа, наша любовь и вера в Отчизну», – добавила горожанка.

«Она исцеляет. Я верю, что она исцеляет. И я верю, что она меня тоже исцелит», – отметила другая пенсионерка.

День Албазинской иконы стал официальным памятным днём в Амурской области в 2015 году. В 2016 году 22 марта в Благовещенске отпраздновали 350-летие Албазинской иконы Божией Матери. В честь годовщины появления иконы на Амуре верующие прошли по Благовещенску, а в областном Доме народного творчества представили документальный фильм о чудесах, народной воле и истории иконы.

Просмотров всего: 661

#праздники #религия

распечатать