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Сегодня, 16:40 11

Благовещенцы крестным ходом прошли по улицам города (фото)

Благовещенцы крестным ходом прошли по улицам города (фото)

В Благовещенске 22 марта прошел крестный ход в честь иконы Албазинской Божией Матери. Молитвенное шествие предварила божественная литургия в кафедральном соборе Благовещенска, затем представители духовенства и монашества из разных территорий области, а также прихожане пронесли главную святыню Приамурья по улицам города.

Шествующие вышли из ворот кафедрального собора и дошли до площади Победы, где отслужили молебен возле Триумфальной арки. Молебен был посвящен культурному и экономическому благополучию Амурской области.

«Праздник сегодня иконы Божией Матери Албазинской Слово Плоть Бысть. Чудотворная она у нас. Она спасала нас от китайцев», – поделилась одна из участниц крестного хода.

«У нас у всех сейчас одинаковые чувства. Жить без войны, жить хорошо», – сказал пенсионер.

«Это символ нашего русского народа, наша любовь и вера в Отчизну», – добавила горожанка.

«Она исцеляет. Я верю, что она исцеляет. И я верю, что она меня тоже исцелит», – отметила другая пенсионерка.

День Албазинской иконы стал официальным памятным днём в Амурской области в 2015 году. В 2016 году 22 марта в Благовещенске отпраздновали 350-летие Албазинской иконы Божией Матери. В честь годовщины появления иконы на Амуре верующие прошли по Благовещенску, а в областном Доме народного творчества представили документальный фильм о чудесах, народной воле и истории иконы.

Просмотров всего: 661

#праздники #религия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    про маршрут писали: "переулок Релочный – улица Комсомольская – улица Ленина – переулок Уралова, улица Краснофлотская – площадь Победы", а они шли почему-то через перекресток Ленина-Калинина.

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    На правах рекламы? Всё паству собирают?

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад



    «Она исцеляет. Я верю, что она исцеляет. И я верю, что она меня тоже исцелит», – отметила другая пенсионерка.



    Ога. От старости.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    И как всегда, в роли носильщиков - военные.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад



    «Праздник сегодня иконы Божией Матери Албазинской Слово Плоть Бысть. Чудотворная она у нас. Она спасала нас от китайцев», – поделилась одна из участниц крестного хода.



    Интересно китайскую версию услышать... А Кумарский острог тоже икона защищала?.. Или смекалка военная? .. А чего при строительстве Албазинского острога не использовали опыт Кумарского острога?

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    1 час назад

    Почему курсанты таскают?Икона на сохранении у церкви,пусть попы и таскают.Может быть малость похудеют!

  • tankist btb

    tankist btb
    55 минут назад

    Попы уже обнаглели. лезут везде.

  • full

    full
    52 минуты назад

    Молебен был посвящен культурному и экономическому благополучию Амурской области.

    Теперь заживем.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    36 минут назад

    Мне тоже интересно, почему в роли носильщиков опять курсанты??? Куча мужиков в рясах, а несут курсанты...

    Вон, самый главный, даже микрофон ему держат.

  • виталя1979

    виталя1979
    33 минуты назад

    не пойму -почему у казаков камуфляж иностранных государств,причем разных

  • Цунай

    Цунай
    21 минута назад

    Курсанты попбата.

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