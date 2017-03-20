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Сегодня, 16:02 0

В Октябрьском районе перевернулся молоковоз (видео)

В Октябрьском районе перевернулся молоковоз (видео)

В среду, 22 марта, на трассе в Октябрьском районе Приамурья опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший цистерну с молоком. В результате большегруз перегородил обе полосы движения.

ДТП произошло вблизи села Ильиновка. Серьезно пострадал один человек. По предварительной информации, он находился за рулем молоковоза.

В управлении ГИБДД УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место происшествия выехал экипаж. Подробности выясняются.

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#ДТП #происшествия

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