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Сегодня, 15:51 2

В Харбине хотят открыть представительство полиции России

В Харбине хотят открыть представительство полиции России
Фото: smileplanet.ru

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь подписали протокол о сотрудничестве в правоохранительной сфере на 2017-2018 годы. Российское министерство предложило китайским коллегам усилить обмен информацией о лицах, причастных к производству и распространению наркотических и психотропных средств.

«С целью не допустить формирования устойчивых каналов наркопоставок мы предложили расшить обмен информацией о лицах, причастных к деятельности в области производства и распространения наркотических средств и психотропных веществ», – сказал министр МВД Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

Как пояснил российский министр, одной из глобальных угроз безопасности является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и запрещённых сильнодействующих препаратов. «Повышение эффективности работы правоохранительных органов приграничных районов России и Китая по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков заставляет организаторов наркобизнеса находить пути и источники наполнения наркорынка», – отметил он.

Стороны также обсудили возможность открытия представительства российского ведомства в столице провинции Хэйлунцзян. «С целью совершенствования механизма координации приграничного российско-китайского сотрудничества и прежде всего в сфере противодействия наиболее опасным криминальным вызовам было предложено открыть отделение представительства МВД России в городе Харбине», – сказал Колокольцев.

Кроме того, глава МВД РФ предложил китайскому коллеге провести очередное заседание российско-китайской рабочей группы по приграничному сотрудничеству в правоохранительной сфере во второй половине 2017 года на территории России. По словам Колокольцева, заседание может пройти во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске или Чите.

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#закон #Китай

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Комментарии
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  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    конкурс уже объявлен среди ментов?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Типа ведомственная гостиница в Харбине?

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