«Живое», «Смурфики: Затерянная деревня», «Могучие рейнджеры»: кинопремьеры недели

Фото: TooGEEK

На этой неделе благовещенские кинотеатры подготовили пять кинопремьер и один концерт – горожане увидят арт-проект Rammstein: Paris! от легендарной группы. Из фильмов благовещенцы увидят фантастические ленты «Живое» и «Могучие рейнджеры», ужасы «Демон внутри», а также два мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня» и «Босс-молокосос». Амур.инфо знакомит своих читателей с очередными новинками в кино.

Живое

Фантастический хоррор, в котором космический монстр охотится на экипаж МКС. Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

Актеры: Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада. Режиссер: Даниэль Эспиноса.

Фильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в ДК Профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск», в ОКЦ, в кинотеатре «Харбин».

Смурфики: Затерянная деревня

Еще один мультфильм про маленьких синих человечков. Он основан на серии комиксов «Смурфы» и считается перезапуском истории о Смурфах. Не является продолжением фильмов «Смурфики» и «Смурфики 2».

По сюжету Смурфетта и её лучшие друзья, Умник, Растяпа и Силач, отправляются на поиски таинственной затерянной деревни, стремясь опередить злобного волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают невероятные опасности и головокружительные приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном итоге герои смогут разгадать самую большую загадку в истории своего существования!

Актеры: Мишель Родригес, Ариэль Уинтер, Джулия Робертс, Джо Манганьелло. Режиссер: Келли Эсбёри.

Мультфильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», в ОКЦ, «Харбине» и в кинотеатре ТРЦ «Острова».

Могучие рейнджеры

Фильм о супергероях режиссёра Дина Израэлайта, основанный на одноимённом телесериале, но в отличие от него он полностью оригинален. Пять обычных старшеклассников узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся на грани уничтожения инопланетной угрозой. Избранные судьбой герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету.

Актеры: Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Бекки Джи, Сара Грэй, Наоми Скотт. Режиссер: Дин Израэлайт.

Фильм можно посмотреть в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Босс-молокосос

Американский мультфильм режиссёра Тома МакГрата, снятый по одноимённой книге Марлы Фрази. Эта актуальная во все времена история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего брата новорождённого – фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой – совсем не простой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу.

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его директор компании Puppy Co. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

Актеры: Алек Болдуин, Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр. Режиссер: Том МакГрат.

Мультфильм покажут в АОДНТ, в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Демон внутри

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства – красивой и молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.

Актеры: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон. Режиссер: Андре Овредал.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

Rammstein: Paris!

Легендарная группа Rammstein выпускает полнометражный арт-проект «Rammstein: Paris!» во всех кинотеатрах 23 марта 2017 года. Будет только один эксклюзивный показ. Благовещенцы увидят шоу в киноцентре «Благовещенск».

Созданный с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций концерт знаменитого шведского режиссёра Йонаса Окерлунда с новой стороны покажет захватывающие эмоции и трепет от неподражаемого шоу Rammstein.

«Rammstein: Paris!» – это абсолютное пиршество для всех органов чувств: тёмная и захватывающая, полная противоречий сказка; трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних условиях»… Этот динамичный современный киноконцерт – торжество живого выступления Rammstein, отличное от реального присутствия на шоу и в то же время нечто большее. Возможно, это лучший концерт всех времён, который можно увидеть в кинотеатре.

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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